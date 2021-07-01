أفضل شواطئ الإسكندرية وأسعارها 2021.. تبدأ من 5 جنيهات

أفضل شواطئ إسكندرية واسعارها 2021، هكذا يبحث المواطنون عن أسعار شواطئ الإسكندرية، لتنظيم رحلات ترفيهية إليها بأقل التكلفة مع أملهم في أن تكون أكثرها جودة، وهو الأمر المتوفر حالياً في الإسكندرية بعد النشاط الملحوظ للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في توفير شواطئ تناسب جميع الطبقات الاجتماعية.

ويرصد «الوطن» خريطة أفضل شواطئ إسكندرية واسعارها 2021، والتي تمت بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، وذلك لتوفير كافة احتياجات المواطنين السكندريين وضيوف المدينة الساحلية الوافدين لقضاء يومهم على شواطئ الإسكندرية.

وعلى الرغم من وجود 66 شاطئاً في الإسكندرية، إلا أننا نقدم أفضل الشواطئ في عروس البحر المتوسط وأسعارها 2021، وفقاً لما تم رصده خلال جولات عديدة على مدار الأسابيع الماضية منذ افتتاح شواطئ الإسكندرية.

شاطئ المندرة مجاني.. أفضل شواطئ إسكندرية

يبرز شاطئ المندرة كونه أحد أفضل شواطئ الإسكندرية، ناهيك عن سعره المجاني، وهو الذي تم تخصيصه على مساحة 230 متراً طولياً، ويتم إدارته بمعرفة حي المنتزه، تحت إشراف الإدارة المركزية، وهو شاطئ مجاني بدون أي رسوم، ويحصل المواطن على معدات الشاطئ، مع استخدام دورات المياه طوال اليوم مجاناً.

الشواطئ العامة.. أفضل شواطئ إسكندرية وسعرها بسيط

تبرز الشواطئ العامة كونها أفضل شواطئ إسكندرية وسعرها بسيط، حيث يتم دفع 5 جنيهات فقط شاملة كافة الخـدمات من معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، ويبلغ عددها 7 شواطئ، وهى: «ميامي، والسرايا، وجليم، وسيد درويش، والمكس، وشهر العسل، والهانوفيل».

الشواطئ السياحية.. أفضل شواطئ إسكندرية وأغلاها

وتُعد الشواطئ السياحية هي أفضل شواطئ الإسكندرية، إلا أنها أغلاها سعراً، لكنها تقدم خدمات سياحية مميزة، ويبلغ عددها 6 شواطئ، ويكون سعر التذكرة بها 25 جنيهاً، شاملة معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه.