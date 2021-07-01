لماذا تغير القنوات الفضائية تردداتها كل فترة؟.. القمر الصناعي السبب

كشف عدد من خبراء تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عن أسباب تغيير القنوات الفضائية تردداتها من حين لأخر، موضحين أن السبب الرئيسي هو عدم وجود تعارض بين ترددات القنوات، وأنه في حالة تغيير الترددات يجب على جميع القنوات إعلام المستخدمين بالترددات الجديدة حتى يتمكنوا من متابعتها، لافتين إلى أن القمر الصناعي هو الذي يتحكم في عملية توزيع وتغيير الترددات.

وقال الدكتور عادل بدير، رئيس قسم هندسة الإلكترونيات بالجامعة اليابانية المصرية، إن تغيير تردد القنوات من حين لأخر يعتبر عملية تنظيمية لجميع القنوات، موضحا أن لكل قناة تردد معين ومدى معين تستخدمه في برامجها المختلفة ويتم تنسيق ذلك بشكل دوري، مؤكدا أن القمر الصناعي ينظم عملية توزيع الترددات على المشتركين من وقت لأخر.

وأضاف «بدير» في تصريحات لـ«الوطن»، جهاز تنظيم الاتصالات للقمر الصناعي يعمل على مستوى العالم حتى على مستوى الاتصالات الأرضية، ويحدد لكل دولة مدى معين من الترددات حتى لا يحدث تداخل بينها، موضحا أن القمر الصناعي يحكم عملية استخدام نفس التردد من خلال اتجاه موجات رأسي وأفقي، ما يتيح مضاعفة عدد القنوات الفضائية بشكل كبير: «اتجاهات موجات التردد نوعت من تردد كل قناة».

وتابع رئيس قسم هندسة الإلكترونيات، أنه في حالة تغيير تردد القناة يجب الإعلان عن التردد الجديد حتى يتمكن المستخدمين من معرفة التردد الجديد وتثبيته على جهاز الريسيفر.

«إسكندر»: في حالة نقل قناة أو مجموعة قنوات من قمر قديم لقمر جديد يتم تغيير التردد مباشرة

من جانبه، قال الدكتور شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن القمر الصناعي له عمر إفتراضي، وبالتالي في حالة إطلاق أقمار جديدة يجب أن تكون تردداتها مختلفة حتى لا يحدث تعارض، موضحاً أنه في حالة نقل قناة أو مجموعة قنوات من قمر قديم لقمر جديد يتم تغيير التردد مباشرة: «ما ينفعش 2 وحدة بث يكونوا لهم نفس التردد».

جدير بالذكر أن قناة ON دراما الجديد 2021 أعلنت عن ترددها الجديد لمتابعين القناة في الوطن العربي وهو 11861 رأسي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما أعلنت قناة أون إي عن ترددها الجديد وهو 11861، والاستقطاب رأسي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.