رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر «الوطن» بعد قليل
وزير التعليم: اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات
كتب:
توفيق شعبان
01:41 م | الثلاثاء 27 يوليو 2021
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021، والذي ستعلن من خلاله النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث ستعلن النتيجة على هذا الرابط من خلال موقع «الوطن».
التعليم: نجهز رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021، سيكون جاهزا خلال ساعات لاستقبال جموع الطلاب للاطلاع على نتائجهم في جميع التخصصات في الدبلومات الفنية، مشيرة إلى أن النتيجة ستظهر كاملة كل مادة ودرجاتها على هذا الرابط، موضحة أن جميع الطلاب الذين جرى ضبطهم في حالات غش سيجري توقيع أقصى العقوبات عليهم.
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021: توقيع أقصى العقوبات على الغشاشين
وأشارت التربية والتعليم، في بيان عاجل لها، إلى أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021، يجري إعداده لدخول ما يقرب من 800 ألف طالب وطالبة للاستعلام على نتائجهم من خلال هذا الرابط، مؤكدة أن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، منوهة إلى أنه لا يمكن مساواة الطالب المجتهد بالطالب الغشاش.
التربية والتعليم: نعد رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 لدخول ما يقرب من 800 ألف طالبة عليه
وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 يتمثل في النقاط الآتية:
- الدخول على هذا الرابط.
- كتابة رقم الجلوس.
- الضغط على زر «بحث».
- بعدها ستظهر النتيجة مباشرة.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021، خلال ساعات، ومن ثم إعلانها، مشيرا إلى أنّه بإمكان أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية بالاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من خلال رابط وفرته الوزارة، منوها إلى أنّه سيتم إعلانها غدا بجميع المدارس الفنية، بعد اعتمادها وإعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
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