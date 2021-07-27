عاجل.. وزير التعليم لـ«الوطن»: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

كشف الدكتور طارق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 اليوم لجميع التخصصات (زراعي - صناعي- تجاري - فندقي) بنظاميها الثلاث وخمس سنوات، مؤكدا إعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم (بوابة التعليم الفني).

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه بإمكان أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية بالاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية 2021، من على موقع وزارة التربية والتعليم (بوابة التعليم الفني) من خلال هذا الرابط، مؤكدة أنّه سيتم إعلانها غدا بجميع المدارس الفنية، بعد اعتمادها وإعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية التعليم، خطوات الحصول على نتيجة، بعد اعتمادها من قبل وزير التعليم ونشرها عبر بوابة التعليم الفني، وترصد السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، كما يلي:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- الدخول على بوابة التعليم الفني.

- الضغط على مجال واختيار التخصص (صناعي- زراعي - تجاري).

- اختيار عدد السنوات (3 أو 5).

- إدخال رقم الجلوس والضغط على عرض نتيجة الطالب.