حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 28-7-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 25

بلطيم 33 24

مطروح 31 25

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 32 26

دمياط 32 24

الزقازيق 37 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 26

العريش 34 24

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 21

نويبع 40 29

طابا 35 24

كاترين 33 21

الطور 37 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27