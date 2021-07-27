مصرع مراقبة بالثانوية العامة في حادث سير بـ«الدائري»

نعى خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلمة «سهير م. ا. ع»، التي لقيت مصرعها صباح اليوم في حادث سير على الطريق الدائري، بمنطقة شبرا الخيمة، أثناء توجهها إلى لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة حسن طاهر المشتركة في القناطر الخيرية.

ووجّه نقيب المعلمين، النقابة الفرعية واللجنة النقابية برئاسة إسماعيل دسوقي، بإنهاء إجراءات مستحقاتها المالية فورا ومنحها لأسرتها، وتقديم واجب العزاء وأي مساعدة تطلبها أسرة الفقيدة، والوقوف إلى جانبهم في مصابهم الأليم.

وأكد محمد عبدالله، رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، لمتابعة المراقبين والملاحظين من المعلمين في الثانوية العامة، أنّ الغرفة تلقت إخطارا بمصرع المراقبة «سهير م. ا. ع» مدرس لغة عربية بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة، إثر حادث سير بالطريق الدائري، خلال توجهها الى لجنة المراقبة بالقناطر الخيرية، متابعا أنّ نقيب المعلمين وجّه على الفور بتقديم كل مساعدة لأسرة الفقيدة.