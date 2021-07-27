بشرى من وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة 2021: «المجاميع مبهرة»

زف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2021، بشأن نتائج الامتحانات، قائلا: «هناك أعداد كبيرة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية حصلوا على الدرجات النهائية في المواد التي جرى عقدها حتى الآن.. مجاميع الطلاب مبهرة حتى هذه اللحظة»، لافتا إلى أن كل طالب سيحصل على حقه في الدرجات، ولن يتساوي طالب مجتهد بآخر غشاش.

وزير التعليم: نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021 حتى الآن مبهرة

وقال شوقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 تقيس التمييز بين جميع الطلاب، ومفيش حاجة اسمها امتحان صعب وامتحان سهل»، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة الدفعة الحالية جرى تدريبهم على شكل أسئلة الامتحانات الجديدة على مدار 3 سنوات، موضحا أن جميع أسئلة الامتحانات اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

شوقي: أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 تتم بشكل إلكتروني

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّ أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 تتم بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، منوها بأن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.

وزير التربية والتعليم: أي طالب سيتداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيحرم من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين

وأشار شوقي، إلى أنّ أي طالب سيتداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيحرم من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين، مشيرا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على الامتحانات، علاوة على ضبط الطلاب الغشاشين داخل اللجان الامتحانية، منوها إلى أنه جرى رصد 210 حالات غش حتى الآن.