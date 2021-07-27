مفاجأة في عقار الوراق: صاحبه هرب عياله ورجع لمراته وملحقوش يخرجوا منه

قدمت «الوطن» بثا مباشرا، للحظة انتشال ضحايا عقار الوراق المنهار، وسط صراخ وبكاء الأهالي، حيث جرى إخلاء كل العقارات في الشارع وقطع الكهرباء والغاز الطبيعي عنهم.

وذكر أحد الجيران، أنهم اشتكوا لرئيس الحي لأن العقار مهدد، وأن الأهالي مستاءة من الإخلاء، في حين وعد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بأنه سيوفر لهم سكنا بديلا.

كما أفاد أحد المواطنين، بأن بوادر انهيار العقار بدأت في تمام الساعة السادسة، فغادره الأهالي عدا قاطني الدور الأخير: «الساكن في الدور الأخير اسمه روماني، وهو مالك البيت وورث بيت أبيه».

وأضاف: «لما البيت وقع انا وروماني خرجنا الأطفال، ورجع تاني عشان يجيب مراته وملحقش ينزل بيها».

وتعرض منزل مكون من 5 طوابق في وراق بالجيزة، للانهيار صباح اليوم، الثلاثاء، حيث توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمعاينة العقار المنهار بمنطقة كفر السليمانية، بحي الوراق، حيث يجري حاليا حصر أعداد المصابين.

وقال مصدر بالمحافظة، إن العقار صدر له قرار ترميم بشكل رسمي، في أبريل الماضي، موضحًا أنه تم توجيه السكان بإخلاء العقار من أجل ترميمه، لكنهم لم ينفذوا أعمال الترميم، كاشفًا عن إصابة ساكن واحد فقط، وعدم وجود متوفين حتى الآن.

وأصدرت هيئة النيابة الإدارية، بياناً حول واقعة انهيار عقار حي الوراق، في الجيزة، حيث إنه في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، بشأن ما تم تداوله بوسائل الإعلام المختلفة، بخصوص انهيار العقار رقم 3 شارع أبو النصر المتفرع من شارع القومية بالجيزة، والمكون من طابق أرضي وثلاثة أدوار متكررة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، فإنه وبالعرض على المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

وأكدت الهيئة، أن التحقيق يستهدف الكشف عن مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية قِبل المختصين بالأجهزة المعنية كان من شأنها وقوع الحادث.