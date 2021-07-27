ما الموقف حال انسحاب المقاول والمكتب الهندسي من تنفيذ ترخيص البناء؟

حددت اشتراطات البناء الجديدة لاستخراج تراخيص البناء عدة ضوابط، يلتزم بها كل أطراف الرخصة من المالك والمكتب الهندسي والمقاول، وحال تخلي أو عدم استمرار أي من المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول عن إتمام أعمال تنفيذ رخصة البناء وقتها، يتم إيقاف الأعمال لحين التعاقد مع البديل بنفس ضوابط الترخيص، وإيداع صورة من التعاقد في ملف الترخيص لدى الجهة الإدارية، ومن الضوابط المطلوبة عدم إشغال الطريق في موقع البناء، وتتم التشوينات داخل الموقع واتخاذ ما يلزم لحماية المارة والجيران، وتنفيذ الأعمال طبقا للترخيص ووفقا للأصول الفنية والرسومات المعتمدة.

إجراءات إصدار ترخيص البناء

وفيما يتعلق بإجراءات إصدار تراخيص البناء 2021 في المدن والأحياء، فهي كما يلي:

- على المالك أو من يمثله التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الترخيص.

- يتولى المهندس أو المكتب الهندسي إعداد رسومات ومستندات الترخيص.

- يكون مقدم الترخيص سواء المهندس أو المكتب الهندسي، مسؤولا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص والتصميم والمطابقة لاشتراطات البناء.

- يقدم مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسي الملف في المركز التكنولوجي، مرفقا به المستندات والرسومات، ويرفق الإيصال الدال على سداد الرسوم.

- يلتزم المركز التكنولوجي باستلام ملف ترخيص البناء، وإعطاء رقم تسلسل على الملف، مع إرساله للجامعة الحكومية الموجودة بالمحافظة، في مدة لا تتجاوز يومين، ويعطى طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان محتوياته.

- تفحص الجامعة الملف للتأكد من اشتراطات البناء في غضون أسبوعين على الأكثر، ويتم إرساله إلى المركز التكنولوجي.

- يحال الملف إلى لجنة فحص لمراجعة المستندات وصحة الإجراءات، ويتم إرساله إلى المركز التكنولوجي في غضون أسبوع.

- تتولى الجهة الإدارية المختصة اعتماد شهادة الصلاحية.

- لا يتم تسليم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص إلا بعد التوقيع على إقرارات نموذج إصدار الترخيص، وتسليم عقد الإشراف، وعقد المقاولة، ويوقع المشرف والمقاول بالمركز التكنولوجي، ويسجل اسم المشرف والمقاول في «أورنيك» الترخيص.