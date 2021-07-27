عاجل.. «التعليم» تطالب المديريات بإرسال مندوب لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2021

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب موجه للمديريات التعليمية، بإرسال مندوب إلى لجان النظام والمراقبة صباح غد الأربعاء 28 يوليو الجاري، لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2021، على ألا يجري فتح النتيجة أو إرسالها إلى الإدارات والمدارس الفنية إلا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن ذلك في إطار استعدادات الوزارة لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 لجميع التخصصات (زراعي - صناعي- تجاري - فندقي).

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 اليوم

وكشف الدكتور طارق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 اليوم، لجميع التخصصات (زراعي - صناعي- تجاري - فندقي) بنظاميها الثلاث وخمس سنوات، مؤكدا إعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم (بوابة التعليم الفني).

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه بإمكان أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية 2021، من على موقع وزارة التربية والتعليم (بوابة التعليم الفني)، مؤكدة أنّه سيجري إعلانها غدا الأربعاء، بجميع المدارس الفنية، بعد اعتمادها وإعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.