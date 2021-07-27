الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات مجانية لـ84 ألف مواطن في يوليو

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ84 ألفا و618 مواطنا من خلال 73 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يوليو الحالي، حيث تأتي القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ القوافل تم تنفيذها بمشاركة 645 عيادة، فضلا عن إجراء 13 ألفا و713 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 17 ألفا و513 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 1175 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنّ القوافل تهدف لتوفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث جرى الكشف الطبي على 5 آلاف و959 مواطنا بمحافظة أسوان، و5 الآف و668 مواطنا بأسيوط، و3 الآف و716 مواطنا بمحافظة الإسكندرية، و1545 مواطنا بالإسماعيلية، و1491 مواطنا بالأقصر، و1394 مواطنا بالبحر الأحمر، و6 آلاف و935 مواطنا بالبحيرة، و5 آلاف و260 مواطنا بالجيزة، و4 آلاف و259 مواطنا بالدقهلية، و626 مواطنا بالسويس، و4 آلاف و112 مواطنا بالشرقية، و2441 مواطنا بالغربية، و2905 مواطنا بالفيوم.

وأضافت الصادق، أنّه جرى تقديم الخدمة أيضا لـ5 آلاف و685 مواطنا بالقاهرة، و5 آلاف و569 مواطنا بالقليوبية، و4 آلاف و933 مواطنا بالمنوفية، و3 آلاف و101 مواطن بالمنيا، و2083 مواطنا بالوادي الجديد، و4 آلاف و79 مواطنا ببني سويف، و290 مواطنا بجنوب سيناء، و4 آلاف و88 مواطنا بدمياط، و3 آلاف و94 مواطنا بسوهاج، و1100 مواطن بقنا، و3 آلاف و487 مواطنا بكفر الشيخ، وأخيرا الكشف الطبي على 798 مواطنا بمطروح.

وأكدت الصادق، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.