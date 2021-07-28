محمد مشالي.. الذكرى السنوية الأولى لوفاة «طبيب الغلابة» وحبيب الفقراء

الطبيب الراحل محمد مشالي، أول من اشتهر إعلاميا بـ «طبيب الغلابة»، لا سيما وأنه كان متخصصا في أمراض الباطنة وطب الأطفال والحميات، كان يتقاضى مبلغا زهيدا يتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات للكشف على المرضى فأحبه الفقراء ومن بعده عموم الناس، وتحل اليوم ذكرى وفاته الأولى إذ توفي في مثل هذا اليوم 28 يوليو 2020 عن عمر ناهز 76 عاما حيث شيَّعه الآلاف من محبيه كما نعته جهات رسمية محلية وعالمية، كما أطلق اسمه على عدد من المنشآت والميادين تكريما له.

سيرة طبيب الغلابة

وفي ذكرى رحيله نستعرض ملامح سيرة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي إذ ولد في محافظة البحيرة في عام 1944، وانتقل مع والده الذي كان يعمل مدرسًا إلى محافظة الغربية واستقر مع أسرته هناك.

تخرج الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة في كلية طب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وطب الأطفال والحُمَيات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة.

افتتح محمد مشالي طبيب الغلابة عيادته الخاصة في طنطا عام 1975، وذكر عنه أنه تكفل برعاية إخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج.

لدى طبيب الغلابة الراحل 3 أولاد تخرجوا جميعًا في كلية الهندسة، وظل لسنوات طويلة محددًا قيمة كشفه الطبي في عيادته لا تزيد عن 5 جنيهات مصرية، وزادت أخيرًا لتصل إلى 10 جنيهات، وعرف عنه أيضا أنه وكثيرًا ما يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، بل ويشتري لهم العلاج في كثير من الأحيان، وتقديرًا لجهوده أطلقت محافظة الغربية اسمه على أحد الشوارع في طنطا، وذلك بعد أن طالب سكان المحافظة بتكريمه.

افتتاح عيادة طبيب الغلابة

وبعد وفاته قرر أحد الأطباء استكمال مسيرة طبيب الغلابة حيث أعلن الدكتور حسني سعد قطب، استشاري جراحات وأمراض الكبد بمستشفى المنشاوي العام في طنطا، إعادة فتح عيادة الدكتور محمد مشالي بعد الاتفاق مع أسرة الطبيب الراحل على ذلك، على ألا تتجاوز قيمة الكشف 15 جنيها لجميع المترددين على العيادة من المرضى والفقراء.