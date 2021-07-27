إصابة طالبة بالتهاب الزائدة أثناء امتحان علم النفس في الدقهلية

أصيبت طالبة في الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية بحالة إعياء شديدة أثناء امتحان مادة «علم النفس والاجتماع» للشعبة الأدبية، ولم تتمكن من استكمال الامتحان في لجنة مدرسة السيد سويلم الثانوية بقرية الرياض، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتبين إصابتها باشتباه زائدة دودية.

ورود بلاغا بإصابة طالبة في الامتحان

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود إشارة إلي العميد عصام الدين رضوان، مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول الطالبة «نورهان ص. أ.»، 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي أدبي، ومقيمة بقرية الرياض دائرة المركز مصابة بحالة إعياء إشتباه زائدة دودية.

إصابة طالبة باشتباه زائدة دودية أثناء الامتحان

انتقل ضباط مركز منية النصر إلي مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء المتابعة الأمنية بلجنة مدرسة السيد سويلم الثانوية بقرية الرياض دائرة المركز، شعرت الطالبة نورهان ص. أ.»، 18 سنة، بالصف الثالث الثانوي أدبي، ومقيمة بقرية الرياض دائرة المركز، بحالة إعياء، واشتباه زائدة دودية، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلي مستشفى منية النصر المركزي، ووضعها تحت الملاحظة الطبية .

وأدي 14980 طالبا وطالبة بمحافظة الدقهلية امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وهم طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة 2021 بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وتعاونت أجهزة الأمن مع مديرية التربية والتعليم في تنظيم حرم لكل لجنة امتحانات ومنعت اقتراب الأهالي من اللجان، ووضعت صدادات علي حدود اللجان ويبلغ عدد اللجان 164 لجنه سير امتحانية منها 160 لجنه امتحانيه للطلبة المنتظمين والمنازل بالإضافة للجنه المكفوفين والاورام والسجن والمتفوقين.