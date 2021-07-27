مصدر بالتضامن: 10 آلاف للمتوفى و5 للمصاب في انهيار عقار الوراق

أكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه ستصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر التي تعرضت لحادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق في منطقة الوراق العرب بمحافظة الجيزة، وذلك من حساب «المساعدات الاستثنائية والإغاثة المحلية» بمديرية التضامن.

وأشار المصدر، إلى أنه مشيرا إلى صرف 10 آلاف جنيه لكل متوفى، من جراء الانهيار، لأحد أفراد الأسرة، سواء كانت الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين، منوها إلى أنه في حالة إذا كان أكبر أفراد الأسرة غير المتزوج لم يبلغ سن 21 عاما، يصرف التعويض إلى المتولي رعايته، مع إخطار نيابة شؤون الأسرة المختصة بذلك.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، صرف 5 آلاف جنيه للمصابين، وزيادة القيمة في حالات الإصابات الشديدة.

رفع قيمة التعويضات من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لشهداء العمليات الإرهابية

وأشارت «التضامن»، وفق تقرير لها، إى أن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلى 100 ألف.

وأكدت الوزارة أنه تصرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث، مثل «الانهيارات ،الغرق ، الزلازل ، الحريق، الحوادث والتصادمات»؛ إذ تصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة - غير المؤمن عليها.

شروط الحصول على مساعدات الكوارث

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة شروط للحصول على مساعدات الكوارث، تتمثل فيما يلي:

- شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.

- صورة طبق الأصل من محضر الشرطة الذي يوضح تاريخ الحادث، ومكان الحادث، معتمدة ومختومة.

- تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي، يثبت تاريخ «دخول المصابين، وخروجهم».

- تقديم تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.

- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.