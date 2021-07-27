«التضامن»: 2 مليون و250 ألف جنيه إيرادات معرض «ديارنا» في يومين

قال عادل البكساوي مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، بمارينا 5 بالساحل الشمالي، شهد إقبالا غير مسبوق من قبل المصيفين، في أول يومين من افتتاحه، مشيرا إلى أن حجم المبيعات تجاوز 2 مليون و250 ألف جنيه ، مشيرا إلى أنه في اليوم الأول للمعرض تجاوزت المبيعات 750 ألف جنيه، وفي اليوم الثاني مليون ونصف المليون جنيه.

المعرض يشمل 250 عارضا لمدة 30 يوما على ثلاث مراحل

وأضاف «البكساوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعرض يشمل 250 عارضا، لمدة 30 يوماَ على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تضم من 80 إلى 100 عارض، ويجري تغييرهم كل 10 أيام، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العارضين لتسويق بضائعهم، مشيرا إلى أن المعرض يشمل جميع أنواع المعروضات الحرفية واليدوية ذات الطابع التراثي المصري الأصيل، مؤكدا أن كل المشغولات يدوية.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، أن كل عارض منفرد بمعروضاته داخل المعرض، فلا يوجد تشابه بين المنتجات، مشيرا إلى أنه يجري طرح استمارة قبل افتتاح معرض « ديارنا» بـ3 أشهر، حيث يجري توضيح مكان المعرض بها، مشيرا إلى أن العارضين على علم بمتطلبات كل معرض.

ولفت إلى أنه أحيانا يجري وضع قائمة انتظار في حالة زيادة الأعداد عن السعة الاستيعابية المعرض، قائلا: «يتقدم لمعرض ديارنا آلاف العارضين، مؤكدا أنه يجري حصر المتقدمين لإتاحة الفرصة لجميع العارضين بالمشاركة، وإرضاء جميع الأطراف».

وأكد أنه يجري تنظيم معرض كل شهر في محافظة مختلفة، مؤكدا أن المعرض تكون به منتجات كورشيه ومنتجات نحاسية وفضية، وخشبية، وملابس ومفروشات، والفضة والألباستر.