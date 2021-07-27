أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال هذا الرابط، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهنأ الوزير جميع الطلاب الأوائل، منوها إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات العلمية والمعملية والتحريرية بنظام الخمس والثلاث سنوات يقرب من 776 ألف و20 طالبًا، حيث تم توقيع عقوبات رادعة على جميع الطلاب الغشاشين.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس: 776 ألف و20 طالبًا أدوا الامتحانات

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيحصل عليها جموع الطلاب بكل التخصصات من خلال هذا الرابط، موضحة إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية 2021، عقدت في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، سواء الامتحانات العلمية والمعملية أو التحريرية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس: الامتحانات عقدت في لجان مراقبة كاملة بالمدارس

ومن جهته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، على هذا الرابط، حتى يتمكن جموع الطلاب في كل التخصصات في الدبلومات الفنية في الحصول على النتيجة، منوهًا إلى أن الوزارة نجحت في تسيير امتحانات الدبلومات الفنية 2021، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة بدأت مبكرًا في الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، منوها إلى أن الدراسة ستبدأ في 9 أكتوبر المقبل، وسيتم تحديد شكل الدراسة خلال سبتمبر المقبل، مع مستجدات كورونا.