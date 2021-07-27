العمالة غير المنتظمة.. مهن وحرف ووظائف تنتمي إليها

أصبحت العمالة غير المنتظمة، محط نظر اهتمام الدولة المصرية قيادة وحكومة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بها، وتوفير كل سبل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لها على جميع الأصعدة، ونالت هذه الفئة في عهد الرئيس السيسي، اهتماما غير مسبوق، ما كان له أكبر الآثر في حالة ارتياح عامة بين جموع المواطنين، وسعادة كبيرة لنظر الدولة بعين الاعتبار، والاهتمام تجاه هذه الفئة المكافحة في المجتمع.

اهتمام غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة في عهد الرئيس السيسي

وشهدت السنوات الأربع الأخيرة، اهتماما غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة، بداية من حصر عددها، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عنها، وكان أبرز صور ومظاهر الاهتمام على أرض الواقع بهذه الفئة، متجسدا في منحة الرئيس السيسي، وقيمتها 3 آلاف جنيه لكل عامل غير منتظم، استفاد منها نحو 1.7 مليون عامل غير منتظم، مسجل بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، وبإجمالي قدره نحو 5 مليارات جنيه.

عمال التراحيل وخدام المنازل ومحفظي القرآن والمرتلين أبرز مهن الفئة العمالة غير المنتظمة

«الوطن» تسلط الضوء على المهن والحرف والوظائف التي تنتمي إليها فئة العمالة غير المنتظمة، ليطلق عليها هذا المسمى على النحو التالي:

1-عمال التراحيل.

2- حراس وخدام المنازل.

3- محفظي القرآن الكريم وقرائه.

4- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، كـ«الباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين»، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

5- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

6- سائسي السيارات

7- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك في التامينات الاجتماعية.

8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل من نشاط.

9- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، بشرط ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.

10- حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة.

11- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.