كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أوائل الدبلومات الفنية 2021، في تخصصات التعليم الصناعي والتعليم التجاري والزراعي والفندقي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم اعتمد النتيجة تمهيدًا لإعلانها على الموقع الإلكتروني الرسمي بعد قليل، كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بكتابة رقم الجلوس واختيار التخصص، من خلال بوابة التعليم الفني المصري الرقمية، مشيرة إلى أنه تم إعلان أسماء الطلاب الأوائل الصم وضعاف السمع، لافتة إلى أنه تم إعلان نسب النجاح في جميع التخصصات.

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وأضافت الوزارة أن أوائل الدبلومات الفنية 2021، هم «الطالب مصطفى مجدي نبيل محمد، عبدالله رضا عبدالله عبدالحليم، رقية رضا نور محمد، إسلام علاء السعيد، عبير سامي كمال، محمد منصور زهري نادي، ميسرة مصطفى حامد خلف الله، يوسف عادل إبراهيم عبدالسميع سند»، في مختلف التخصصات الفنية، مؤكدة أن الدكتور طارق شوقي، هنأ الطلاب الأوائل، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط.

وتابعت الوزارة، أنه تم إبلاغ الطلاب أوائل الدبلومات الفنية 2021 بنجاحهم، موضحة أن مجموع الطالب الحاصل على المركز الأول بلغ 988، مؤكدة أن الدرجة العظمى في امتحانات الدبلومات الفنية هي 1000، لافتة إلى أن عدد طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغوا نحو 369 طالبًا وطالبة.

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وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن نسب نجاح طلاب أوائل الدبلومات الفنية 2021، موضحة أن نسبة النجاح في مدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث بلغت 72.40% لطلاب التعليم التجاري، ونسبة نجاح طلاب التعليم الفندقي بلغت 88.38%، مؤكدة أن عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بلغوا نحو 17548 طالبًا وطالبة، و69855 بمدارس الإعداد المهني، مشيرة إلى أن جميع الامتحانات عقدت ورقيًا في المدارس الحكومية وتم التأكيد على جيمع المديريات بشأن آليات عقد الامتحانات العملية قبل انطلاقها بوقت كافي.