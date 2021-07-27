عاجل.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2021

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية 2021، حيث وجه التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكانت نسب النجاح على النحو التالى:

أولاً: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث:

التعليم الفنى الثانوى التجاري، 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الفندقي، 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الزراعي 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الصناعي 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضي.

ثانيًا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس جرى إنشاؤها على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية (369) طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.97%.

ثالثًا: مدارس التعليم والتدريب المزدوج:

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها التى تضم التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (17548) طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 85.44% بزيادة مقدارها 5.72% عن العام الماضي.

رابعًا: مدارس الإعداد المهني:

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهني بجميع نوعياتها التي تضم الفندقي والزراعي والصناعي (69855) طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 42.82% بزيادة مقدارها 3.17% عن العام الماضي.

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الثلاث 515420 بنسبة نجاح مقدارها 68.04% بزيادة مقدارها 8.46% عن العام الماضي.

خامسًا: مدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

التعليم الفني الثانوي التجاري 95.53% بزيادة مقدارها 1.77% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الفندقي 83.76% بزيادة مقدارها 17.29% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الزراعي 60.99% بانخفاض مقداره 3.14% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الصناعي 79.06% بانخفاض مقداره 5.23% عن العام الماضي.

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الخمس 15298 بنسبة نجاح مقدارها 84.47% بزيادة مقدارها 1.99% عن العام الماضي.

سادسًا: طلاب الدمج

بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين 3207 طلاب بنسبة نجاح 87.94%.

بذلك يكون إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ 776020 طالبا وطالبة وإجمالي الطلاب الناجحين قد بلغ 531050 بنسبة 68.43 %.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، وإجمالي من سيؤدي امتحان الدور الثاني من الطلاب بلغ 212391 بنسبة 27.37 %، أما إجمالي الطلاب الباقين للإعادة بلغ 32565 بنسبة 4.20 %.

وأثنى مجاهد، على الجهود التي يبذلها العاملون بقطاع التعليم الفني للحفاظ على سير العملية التعليمية وإتمام اختبارات نهاية العام واختبارات الدبلومات في ظل ما تواجهه البلاد من مواجهة جائحة كورونا، ومقدمًا خالص التهنئة للطلاب والطالبات الأوائل في الدبلومات الفنية متمنيًا لهم كل التوفيق في مستقبل مشرق.

وأوضح الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، أن أوائل طلبة الدبلومات الفنية قد بلغ 22 طالبا وطالبة منهم 16 طالبة و6 طلاب من 14 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية.