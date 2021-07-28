جدول امتحان محو الأمية دور يوليو 2021 بالمنيا

أعلن فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمنيا، عن جدول امتحان محو الأمية لدور يوليو 2021.

تجري الامتحانات بمركزي المنيا وبني مزار في يوم 1 من شهر أغسطس المقبل.

وتجري في مركزي ديرمواس ومغاغة يوم الإثنين 2 أغسطس المقبل.

وتجري في مركزي العدوة وأبوقرقاص يوم الثلاثاء 3 أغسطس المقبل.

وتجري في مركزي ملوي وسمالوط يوم الأربعاء 4 أغسطس المقبل.

وتجري في مركزي ملوي ومطاي يوم الخميس 5 أغسطس المقبل.

وتجري الامتحانات في تلك المواعيد بدءا من الساعة الثالثة عصرا وحتي الخامسة مساءا.

وتولي الدولة إهتماماً كبيراً لمحو الأمية لما لها من اثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد ثؤثر على تقدم المجتمع ورقيه، فالأمية تعد أهم وأخطر الأزمات التى تواجه بعض الدول فى الوقت الحاضر.

وفعلت عدد من الوحدات المحلية بالمنيا في السنوات السابقة بروتوكولات مع مديري الإدارات المعنية والجهات الشريكة لمحو الأمية.

وفي عام 2018 تم اختيار قريتي شيحة وعباد شارونة بمركز مغاغة للقضاء على الأمية في كل منها، وتم تحفيز القريتين بمبلغ 100 ألف جنيه لفتح فصول محو أمية بمشاركة شباب الجامعات خلال الإجازة الصيفية، والإعلان من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والمساجد والكنائس بأهمية وضرورة محو الأمية، وتحفيز الدارس الحاصل على شهادة محو الأمية، وكذلك تقديم الحافز للمدرس بالتعاقد الحر، وتفعيل فتح فصول محو الأمية في المصالح الحكومية والجهات المعنية بمحو الأمية، وتسهيل الإجراءات من قبل رؤساء القرى والجهات المشاركة في فتح الفصول والتوعية الشاملة بمحو الأمية لما لها من تأثير على التنمية، وتوزيع قاعدة البيانات للأميين على الجهات المشاركة لتفعيل فتح الفصول، أن يتم الاستكتاب بمقر إدارة محو الأمية أو الوحدة المحلية للذين تم اختبارهم ونجحوا في الامتحان والحصول على شهادة محو الأمية في نفس اليوم.