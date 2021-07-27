إزالة 10 حالات تعد بمركزي المنيا وديرمواس

واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، المتابعة المستمرة لحالات البناء المخالف، والعشوائي، والتعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، ورصد المخالفات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، بمختلف مراكز المحافظة.

ووفقا لبيان للمحافظة، اليوم، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 8 حالات تعدٍ على أراضى زراعية وأراضي أملاك دولة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لأربع حالات تعدٍ بالبناء علي أراضى أملاك دولة بقرية 8 التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، غرب مركز المنيا، علي مساحة 210 متر، وإزالة حالتي بناء مخالف دون ترخيص بالوحدة المحلية لقرية دمشير، الأولي عبارة عن سور علي مساحة 7 أمتار داخل الكتلة السكنية والحالة الثانية فك شدة خشبية أعمدة شدة خشبية علي مساحة 70 مترا وتم التحفظ علي المعدات المستخدمة، وفى الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار تم إزالة حالتي تعدٍ الأولى بصفط الخمار بمساحة 100 متر والثانية بدمشاو هاشم بمساحة 60 مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، أقصي جنوب المحافظة، حالتي تعدٍ في المهد، بقرية بنى حرام على مساحة 180 مترا مخالفة للقانون 119 لسنة 2008، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.