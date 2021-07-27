أول الدبلومات الصناعية بالمنوفية: «صحيت على الزعاريد»

عبر «يوسف عادل إبراهيم عبد السميع سند» عن سعادته الكبيرة بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في المدارس الفنية الثانوية الصناعية، مدارس التكنولوجيا التطبيقية، نظام ثلاث سنوات، مؤكداً أنه كان يجتهد في مذاكرته حتى حصوله على المركز الأول بنسبة 97.71%.

وتحدث «يوسف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلاً إن «نائب وزير التربية والتعليم اتصل على الهاتف الخاص بي، ولكنني كنت نائماً، فردت عليه والدتي، واستيقظت على صوت الزغاريد، وأبلغتني والدتي بالخبر السعيد»، مشيراً إلى أنه كان يحرص على مذاكرة دروسه بكل جد واجتهاد طوال فترة الدراسة، كما يعمل على تحقيق التوازن بين الدراسة والتدريبات العملية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، أسماء أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، وجاء بينهم اسم الطالب «يوسف عادل إبراهيم عبد السميع سند»، طالب في مدرسة «العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية» بالمنوفية، قسم تكنولوجيا التبريد والتكييف.