«الوطن» تبلغ والدها.. الثانية على الدبلومات الفنية بكفر الشيخ: «من زرع حصد»

لم تكن «رنا عبد الله إبراهيم السيد»، الطالبة بمدرسة سيدي سالم التجارية للبنات في كفر الشيخ، تعلم بخبر تفوقها وحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، إلى أن أبلغت «الوطن» والدها، الذي أكدت أنها تدين له بالفضل في تفوقها.

تحدث والد الطالبة الحاصلة على المركز الثاني، قائلاً إنه يعمل مهندساً زراعياً، ووالدتها تعمل محاسبة بالتأمينات الاجتماعية، ولديهما 3 أبناء بخلاف «رنا»، وهم «إبراهيم»، في الصف الثاني الثانوي، و«محمد»، في الصف الأول الإعدادي، و«ريماس»، 4 سنوات، وأضاف أن ابنته تعرضت للظلم في نتيجة الشهادة الإعدادية، ورفضت الالتحاق بالثانوية العامة.

وقال والد «رنا» لـ«الوطن» إنه كان يشجع ابنته على التفوق، وإثبات أن الإنسان إذا ظُلم لابد أن يتوقف عن التفكير في ظلمه، ويستكمل مسيرة حياته ويتغلب على هذا الظلم، وتابع بقوله: «لما اتظلمت في نتيجة الإعدادية قررت متدخلش ثانوية، لكن أنا شجعتها وقولتلها في أي مكان أنتي صاحبة قرارك ولازم تتفوقي وتنحي الظلم جانباً، وربنا هيكرمك، ودا فعلاً اللي حصل، كانت بتذاكر ليل نهار، علشان تقدر توصل لحلمها وتتفوق، وتوقعت أن تكون من الأوائل».

ومن جانبها قالت الطالبة «رنا»: «توقعت حصولي على ترتيب متقدم، لأني كنت أذاكر ليل نهار، وبراجع دروسي مع المعلمين، وفرحت جداً بالخبر ده، لدرجة تساقطت معها دموعي، وبأقول للناس من زرع حصد، وأن دبلوم التجارة عوضني عن ظلم الإعدادية اللي اتظلمته في الدرجات، وخلاني أقرر مدخلش ثانوية».

وأضافت: «أهلي هم سر تفوقي، وساعدوني كتير على مذاكرة دروسي، وسألتحق بالمعهد الفني الصحي في الإسكندرية، وهواصل تفوقي، وبإذن الله ربنا مع كل واحد تعب وذاكر بجد واجتهاد».