لأول مرة منذ انفصالهما.. عمرو دياب ودينا الشربيني في لقاء صامت بالساحل

لا زالت قصة النجم عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، تشغل عقول المتابعين، ومحبي النجمين، نظرا لأن قصة الحب التى كانت تجمعهما، كان يراها البعض واحدة من أهم وأجمل قصص الحب في الوسط الفني.

عمرو دياب ودينا الشربيني يتقابلان وجها لوجه

رغم عدم إعلان أي منهما بشكل رسمي القصة للإعلام، وكانا يكتفيان بكلمات حب بسيطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو بصور من مناسبات خاصة، إلا أن تلك العلاقة انتهت تماما فى شهر نوفمبر الماضي، بدون أن يعلنا أيضا سبب الانفصال، ومنذ ذلك الوقت، لم يلتقيا الثنائي مطلقا، رغم محاولات دينا مقابلة عمرو، أثناء إقامته في دبي مع بداية العام الجاري، إلا انه لم يلتقيها.

دينا الشربيني تصل الساحل الشمالي من أجل المشاركة فى إيفنت خاص

علمت «الوطن» من أصدقاء مقربين للطرفين شهدوا لقاء الساحل، أن دياب ودينا التقيا سويا وجه لوجه، خلال الساعات الماضية، أثناء تواجدهما في أحد المنتجعات، الذي يستجم فيه دياب، منذ أكثر من شهر، وصور أغنيتيه الجديدتين «الدنيا بترقص واتقل»، ورغم المقابلة، إلا أن الاثنين لم يتحدثا سويا، ولم يوجه «دياب» أي حديث لـ«دينا»، التي كانت وصلت قبل مقابلة دياب بأيام، من أجل حضور مناسبة خاصة لإحدى الفنانات هناك.

جدير بالذكر، أن عمرو دياب كان طرح منذ أيام، أغنيته الجديدة أحلى ونص، التى تعد ثالث أغنياته الجديدة في صيف عام 2021، حيث بدأ موسمه الغنائي بطرح أغنية الدنيا بترقص، ثم اتبعها أغنية «اتقل» إلى أن طرح أغنية أحلى ونص.

ومن المقرر، أن يطرح خلال الأيام المقبلة، باقي أغنياته الصيفية، التى يتعاون فيها الشاعر تامر حسين والملحن محمد يحيى والفنان عزيز الشافعي.