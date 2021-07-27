وقف رئيس قرية ببني سويف عن العمل لاتهامه بالبناء على الزراعات

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، إيقاف رئيس قرية بمركز الواسطى عن العمل، لحين انتهاء الشؤون القانونية بديوان عام المحافطة من التحقيق فيما نُسب إليه من قيامه بالبناء على أرض زراعية بإحدى القرى، مستغلاً سلطاته في مخالفة القانون.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، والذي عرضه المحاسب أحمد دسوقي، مدير عام الإدارة، ضمن الجهود التي يشرف عليها المحافظ شخصياً، في مجال مواجهة كافة صور القصور الإداري، ودعم جهود مكافحة الفساد بكافة صوره، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا المجال، والتي تترجمها الحكومة لخطوات عملية.

وأشار «دسوقي» خلال استعراضه لتفاصيل التقرير، إلى تنفيذ توجيهات المحافظ فيما يتعلق بشكوى واردة إلى المحافظ من أحد المواطنين، يشكو من تضرره من قيام رئيس القرية باستغلال سلطاته في البناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور، وجه المحافظ أعضاء من الإدارة للانتقال للقرية لمعاينة الشكوى على الطبيعة، وبالفعل تبين وجود منزل مقام على أرض زراعية، عبارة عن دور واحد مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بالخشب، وبالرجوع للمسؤولين بالجمعية الزراعية، اتضح أن المنزل مقام على أرض زراعية صالحة للزراعة، وتم تحرير محاضر بالمخالفة، والتي سيتم إرفاقها بالتقرير الذي ستحقق فيه إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.

كما وجه محافظ بني سويف المسؤولين في كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يحاول استغلال سلطاته.