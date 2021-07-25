محافظ بني سويف: «مشروعك» قدم أكثر من مليار و453 مليون لـ13 ألف مشروع

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن إجمالي قيمة المشروعات الممولة والمنفذة عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، وصل إلى مليار و453 مليون و402 ألف جنيه، استفاد منها 13 ألف و88 مشروعًا، وفرت نحو 16 ألف و569 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى 25 يوليو الجاري.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، خاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، من خلال تلك البنوك.

وأشار «غنيم» إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

ونافش محافظ بني سويف التقرير الذي عرضته نهى محمد مدير مبادرة «مشروعك» على مستوى المحافظة، ويتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبعة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

وأشارت مديرة مشروعك في بني سويف إلى توجيهات المحافظ، بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، وتقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين، ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعقد اجتماعات بمسؤولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب، لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.