محافظ بني سويف يرافق مواطنا لمحل شكواه: «حاضر يا حاج هنرصف الشارع»

رافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، أحد المواطنين، لمعاينة محل شكواه، عقب لقائه به في صلاة الجمعة.

وفوجئ محافظ بني سويف عقب انتهائه من صلاة الجمعة بمسجد بني سويف الجديدة، بأحد المواطنين، يطلب منه معاينة شكواه هو وأهالي المنطقة، من عدم رصف تقاطع طرق في المنطقة الخاصة بهم، وهو ما وافق عليه وذهب مع المواطن إلى محل سكنه ورؤية المشكلة على أرض الواقع، وبعدها استوضح المحافظ من رئيس المدينة عن موقف الشارع في خطة الرصف، والذي أكد أنه تم تنفيذ توجيهات المحافظ السابقة بحصر كل الشوارع الفرعية والجانبية التي تحتاج لإعادة رصف لإدراجها في الخطة، وأن الشارع المذكور بحي بني سويف الجديدة، سيتم إدراجه بالفعل في خطة الرصف لهذا العام.

وعلى هامش سير محافظ بني سويف بالشارع، لاحظ سيدتين مسنتين تجلسان في الشارع، وعلى الفور توجه إليهما، مستفسرًا منهما عن سبب جلوسهما بهذا المنظر في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحر الشمس، واستمع لظروفهما الاجتماعية، موجهًا بإحالة الحالتين للتضامن الاجتماعي لسرعة اتخاذ ما يلزم حيالهما من الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم لهما.

واستوقف المحافظ خلال جولته، عدد من المواطنين الذين تقدموا بمطالب وشكاوى، والتي أمر مكتبه بتسجيل أرقام تليفوناتهم وحصر المطالب وعرضها عليه فور عودته لمكتبه لبحثها واتخاذ ما يلزم حيال كل شكوى ومطلب.

وعبر المواطنون الذين تصادف وجودهم في أثناء جولة المحافظ بالمنطقة، عن سعادتهم بسعة صدره وحرصه على الاستماع لشكواهم، وأن تلك اللفتات الطبية وتلاحم المسؤولين مع المواطن، أصبحت من صفات كل مسؤول الذين يتخذون من الرئيس عبد الفتاح السيسي القدوة والمثل في هذا الجانب.