محافظ بني سويف: لا زيادة في أجرة المواصلات.. وتكثيف الحملات على المواقف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدم زيادة الأجرة المقررة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس أو التاكسي، والنقل على الطرق الداخلية، منعا للاستغلال أوالمغالاة، خلال اجتماعه بمسؤولي المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين، خاصة وأن الزيادة طفيفة جدًا وهي «25 قرشًا فقط» في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

محافظ بين سويف يشدد على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضمان عدم التلاعب في تعريفة الاجرة

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن، مكلفًا السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية.

وأكد «غنيم» عدم السماح بأي مخالفات في هذا الشأن، مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، مشددًا على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية والبوابة الإلكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات.

أسعار البنزين الجديدة

يأتي ذلك في ضوء المتابعة اليومية لكل المستجدات التي تتعلق بحياة المواطنين في كل المناحي، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، وقررت لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، تعديل أسعار الوقود الجديدة للربع السنوي «يوليو/سبتمبر» بزيادة طفيفة بقيمة 25 قرشًا عن الأسعار التي تم العمل بها مسبقًا، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، وتضمنت تحديد: 675 قرشا / لتر بنزين أوكتين «80»، و800 قرش/ لتر بنزين أوكتين «92»، و900 قرش/ لتر بنزين أوكتين «95».