سعر السكر في التموين ثابت دون زيادة: الكيلو بـ8 جنيهات ونصف

يشهد سعر السكر في التموين، ثباتا منذ فترة كبيرة، بالرغم من أن سعر السكر يشهد زيادة على المستوى العالمي. ويبلغ سعر السكر في التموين، 8 جنيهات ونصف الجنيه، وذلك للسكر الذي يصرف على البطاقة التموينية من منافذ صرف البدالين التموينيين وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

سعر السكر في التموين

وقالت مصادر في وزارة التموين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا نية لإقرار أي زيادة على سعر السكر في التموين، وأن السعر ثابت عند 8.5 جنيه، مؤكدة استقرار أسعار السكر سواء المحلي أو المستورد دون إقرار أي زيادة حاليا.

ويشهد سعر السكر في التموين في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية للشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي، ثباتا في سعره دون التأثر بالزيادة العالمية، حيث تعلق المنافذ لافتة بسعره مدون عليها سعر الكيلو جرام 8.5 جنيه على البطاقات التموينية.

مخزون استراتيجي للسكر في مصر

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، أن هناك وفرة في المخزون الاستراتيجي لعدد كبير من السلع يكفي لمدة 6 أشهر، موضحا أن السكر من بين هذه السلع.

حملات تفتيش دورية للرقابة على الأسعار

وتشن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مديرياتها على مستوى المحافظات، وجهاز حماية المستهلك، حملات تفتيش دورية على ‏كافة الأسواق، لضبط المخالفات من التجار، ومنع أي تلاعب بالأسعار.

وحددت وزارة التموين، خطا ساخنا لها برقم 19280، لتلقي أي شكاوى من قبل المواطنين بشأن التلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار وبشأن نقص أي سلعة في الأسواق، فضلا عن الخط الساخن 19588 الخاص بجهاز حماية المستهلك.