خطوات الاستقلال عن الأسرة ببطاقة التموين

يفكر البعض في الاستقلال عن الأسرة على البطاقة التموينية وهو ما تتيحه وزارة التموين للشباب من خلال خدمة الفصل الاجتماعي والحصول على بطاقة تموينية مستقلة عن بطاقة الأسرة، في حالات كالزواج أو الاستقلال بعيدا عن الأسرة والانتقال لمحل إقامة جديد مدون ببطاقة الرقم القومي.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» خطوات فصل الشاب عن أسرته واستقلاله بالبطاقة التموينية، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها الجريدة على مدار الساعة.

ويستطيع الشاب أو المواطن بوجه عام الحصول على هذه الخدمة إلكترونيا عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية بشرط أن يقوم المستخدم بتسجيل حساب شخصي عليها قبل بدء الخدمة، والخطوات هى:

- أولا يجب الدخول على موقع مصر الرقمية من هنا ثم تسجيل الدخول برقم الهاتف و(الباسورد) الذي تم إعداده مسبقا.

- في الخطوة التالية يتم الضغط على أيقونة التموين واختيار فصل اجتماعي واضغط على ابدأ الخدمة.

- يجب تحديد سبب الفصل وملء جميع الخانات المطلوبة والمتمثلة في المحافظة ومديرية التموين ومكتب التموين واسم البدال التمويني.

- يجب اختار مكان تسليم البطاقة وليكن أقرب مكتب تمويني، وعليها ستظهر على الفور شاشة مدون عليها كل المعلومات التي قمت بإدخالها المتعلقة بالمحافظة، والمديرية، ومكتب التموين ومكان الاستلام اضغط على التالي.

- عقب ذلك ستظهر شاشة تتضمن رقم الطلب وتاريخه وتتبع الطلب بعد التأكيد .

- كما ستظهر رسالة أخرى مضمونها استلمنا طلبك بنجاح ورقم الطلب، وبعدها يمكن تتبع الطلب بالضغط على هذا الاختيار لمعرفة ماذا تم في طلبك.

تزايد طلب المواطنين على خدمة تفعيل بطاقة التموين

وفي سياق منفصل، ووفقا للموقع الرسمي لـ«بوابة مصر الرقمية»، فإن الخدمات الأكثر طلبا من المواطنين هي «تفعيل بطاقة التموين، واستعلام عن سريان محرر مميكن، وإصدار بدل تالف وفاقد لبطاقة التموين».

خطوات تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا..

- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية للتموين.

- الضغط على تفعيل بطاقة التموين.

- الضغط على ابدأ الخدمة.

- ملء بيانات البطاقة التموينية.

- ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

- اتباع الشروط الأحكام.

- الضغط على بند موافق.

- الضغط على خيار التالي لتظهر عقبها للمواطن رسالة إلكترونية بأنه تم تفعيل البطاقة.