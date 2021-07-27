«المستشفيات الجامعية»: التعاون مع الكلية الملكية للأطباء بدأ بتخصصين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن مصر وقعت بروتوكول تعاون مع الكلية الملكية للأطباء والجراحين، موضحًا أن التعاون مع هذه المؤسسة بدأ منذ 20 سنة، وتوقيع البروتوكول يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن مستوى التعليم في مصر سوف يصل إلى مستوى عالمي.

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أن الكلية الملكية واحدة من أكبر الجهات العالمية في التعليم الطبي، وبدأ التعاون بطب العيون وجراحة الأسنان، وسيكون هناك مكانًا معتمدًا للامتحانات والتدريب المهني، وأن يكون فرع ومقر للكلية الملكية في مصر.

وتابع أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن العالم يرى بوضوح أن مصر جادة في تطوير التعليم والقطاع الصحي المصري، وأن يكون على نفس مستوى التعليم العالمي، مشددًا على أن التعاون مفتوح ليشمل كل المجالات، ولكن البدء بتخصصين فقط لأن هناك بنية تحتية مجهزة لتنفيذ هذا التعاون، وبعد ظهور نتائج هذه المرحلة سيتم الانتقال إلى باقي التخصصات الطبية، من أجل تقديم خدمة طبية جيدة في مصر.

ولفت إلى أن البروتوكول بدأ تطبيقه من اليوم، وشروط الالتحاق بهذا النوع من التعليم هي نفس شروط الالتحاق بالكلية الملكية.

هذا، ووقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة جاكي تايلور رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا، صباح اليوم الثلاثاء، بروتوكولاً للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن توقيع البروتوكول يُعطي طابعًا رسميًّا للشراكة القائمة مع المؤسسات البريطانية المرموقة، مشيرًا إلى أهمية هذا البروتوكول في تطوير الرعاية الصحية في مصر، خاصة أن مصر تتبنى سياسات إصلاحية جادة، تنعكس نتائجها في ثقة العالم المتزايدة بأن مصر تمضي قُدمًا على المسار الصحيح.