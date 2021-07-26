كسر أبواب وقطع أكياس.. نجوم تعرضوا للسرقة آخرهم زكي فطين عبدالوهاب

تعرض الفنان زكي فطين عبدالوهاب، للسرقة، عصر أمس الأحد، أثناء عودته إلى المنزل، قائلًا: «عملية سرقة في منتهى الذكاء»، وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز حوادث السرقات التي تعرض لها الفنانين.

قطع كيس زكي فطين عبدالوهاب

وروى زكي فطين عبدالوهاب، تفاصيل الواقعة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «النهاردة أنا اتعرضت لعملية سرقه في الشارع حوالى الساعة 3.. روحت أشحن كارت عداد الكهرباء.. وكنت تعبان فقررت أخد تاكسى للبيت.. مكنتش قادر أمشى.. وقبل ما أوقف التاكسى.. كنت شايل الحاجات فى كيس بلاستيك.. الحاجة وقعت على الأرض».

وأضاف: «اتلموا عليا تلاتة أربعة.. واحد منهم قالى ماتوطيش يا فنان، إحنا هنجيبها، وبدأوا في لم الحاجات.. مجرد ثوانى.. رجعت البيت.. أبص فى الكيس مالاقيش المحفظة.. والاقى الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر.. عملية سرقة فى منتهى الذكاء.. الحمد لله الورق كان في جيب القميص.. أخدوا المحفظه بالفلوس وبس».

فيلا سيد رجب

وفي مطلع يونيو الماضي، تعرضت فيلا الفنان سيد رجب في منطقة البدرشين للسرقة، وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغ بسرقة الفيلا لتبدأ التحقيقات لكشف تفاصيل الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تمكن من قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.

حرامي في فيلا إلهام شاهين

وأكدت الفنانة إلهام شاهين في 26 مايو الماضي واقعة وجود حرامي داخل فيلتها الخاصة.

وقالت إلهام لـ«الوطن»: «مظبوط.. بس أنا مش ساكنة فيها حاليا، وأبلغني الحارس تليفونيا إنه مسك حرامي يتسلق الفيلا، وبالفعل تم تسليمه إلى قسم البوليس ليأخذ جزائه».

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث من ضبط شاب تسلق سور فيلا الفنانة إلهام شاهين لسرقتها بمنطقة المنصورية بكرداسة.

طليقة حلمي بكر تسرق محتويات شقته

اتهم الملحن حلمي بكر طليقته باقتحام شقته في حي المهندسين مستعينة ببلطجية، قائلًا: «سحلوني وضربوني وأهانوني على مرأى ومسمع من الجيران وحراس العقارات المحيطين في منزلي».

وأضاف «بكر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هجوم البلطجية الذي تعرض له تسبب في إصابات بالغة في الكتف اليسرى والرقبة وحروق في اليد، فضلًا عن إصابات في الركبة أدت إلى صعوبة بالغة في الحركة، ما استدعى نقله إلى مستشفى العجوزة لإثبات حالته وتلقيه العلاج.

وقال الموسيقار إنّه فوجئ بهجوم طليقته على الشقة وتحطيم أثاثها وسرقة محتوياتها، ما تسبب في حالة من الذعر لابنته «ريهام»، مشيرًا إلى أنّها ليست المرة الأولى التي تفعل فيها الأمر: «من 10 أيام جت وعملت نفس اللي حصل ده وكسرت البيت، وأنا عملت محضر».

مجهولون كسروا باب شقة منة فضالي

وفي أكتوبر 2016 كشفت الفنانة منة فضالي عن تعرض شقتها بمنطقة السادس من أكتوبر لمحاولة سرقة من قبل مجهولين، بعد كسرهم لباب الشقة الحديدي، ولكنهم لاذوا بالفرار عقب اكتشاف الجيران للواقعة.

وأضافت منة، لـ «الوطن»، إنها حاولت تحرير محضراً بالواقعة في قسم السادس من أكتوبر، ولكن ضباطه رفضوا إتمام الإجراءات، بدعوى عدم تعرض الشقة للسرقة ووجود محتوياتها كما هي.