أول صور للطفلة «سجدة» قتيلة بير السلم بكفر الشيخ

تنشر «الوطن» صور الطفلة «سجدة السيد أشرف»، التي عُثر عليها مقتولة وملقاه أسفل بير سلم منزل جيران جدها، بقرية «الثمانين»، التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي، ومنه إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

جاء ذلك بعد قرار مدير نيابة الحامول، عقب مناظرة جثمان الطفلة، التي تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث قرر ارسال الجثمان للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، بينما أكد عدد من أهالي القرية وشهود عيان أن الطفلة اختفت فجأة أمس الاثنين، أثناء لهوها مع إحدى قريباتها من الأطفال، لتبدأ رحلة البحث التي انتهت بالعثور عليها مقتولة، ومخبأة في جوال تحت بير سلم أحد المنازل المجاورة لمنزل جدها لأمها، حيث أن والد ووالدة الطفلة يقيمان في إحدى المناطق التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأفاد مصدر أمني بأن الطفلة اختفت منذ أمس الاثنين، وحرر ذووها محضراً بمركز شرطة الحامول، إلى أن عثر عليها الأهالي مقتولة، وجثتها مخبأة في جوال تحت بير سلم أحد الجيران.

ورجح مصدر أمني لـ«الوطن» أن تكون الطفلة تعرضت للقتل بسبب سرقة قرطها الذهبي، حيث لم يتم العثور عليه في أذنيها، وأن هناك أثار مقاومة على جسدها، مشيراً إلى أن قوة من الشرطة، برئاسة المقدم محمد عماد عامر، رئيس مباحث الحامول، انتقلت إلى القرية، لفحص ملابسات الواقعة.

وأوضحت المصادر أن الأهالي أبلغوا الشرطة بالعثور على جثة الطفلة، وأن هناك عدد من المشتبه بهم، بينهم شخص يُرجح أنه مدمن على تعاطي المواد المخدرة، كما يجري استجواب بعض الشهود والأهل والجيران، فضلا عن البحث عن كاميرات مراقبة في المكان والتحفظ عليها وتفريغها.