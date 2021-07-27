رئيس البعثة الأولمبية: ننتظر ميداليات في 3 ألعاب

قال المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية، إن نتائج المصريين في أولمبياد طوكيو 2020 جيدة، ولكن نتيجة لاعب تنس الطاولة عمر عسر كانت مفاجأة بعد أن صعد ليلاقي اللاعب الصيني المصنف رقم واحد في دور الثمانية، وننتظر منه مباراة جيدة وسط تمنيات بالتوفيق.

وأضاف «العريان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن اللاعبة دينا مشرف خسرت من بطلة هولندا في الأدوار التمهيدية بعد مباراة جيدة، موضحا أن اللاعب مروان القماش حقق رقم جيد بالوصول إلى رقم 16 على مستوى العالم.

وأكد أمين عام اللجنة الأولمبية، أن هناك سباقات مستمرة وستبدأ غدا مبارة بطل مصر في الملاكمة في دور الـ 16 وننتظر حصوله على ميدالية، مبينا أن موعد مباراته سيكون في نفس موعد مباراة منتخب مصر لكرة القدم ضد إستراليا التي يجب الفوز فيه، وعلى اللاعبين بذل مجهود أعلى خاصة أن منتخب مصر هو المنتخب الوحيد الذي لم يسجل أهدافا حتى الآن.

وأكد أمين عام اللجنة الأولمبية، أن مصر ستقابل اليابان في لعبة كرة اليد وسط انتظار لفوز مصر التي تعد مستواها أعلى من اليابان لكن ستوجد مباراة فاصلة لمصر أمام السويد والتي ستحدد المتأهل للدور الذي يليله.

وأشار أمين عام اللجنة الأولمبية، أن مصر في المركز الـ 46 بالنسبة للحاصلين على الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020، لافتا إلى أن فرص مصر ستكون أكبر في آخر 4 أيام في الدورة، خاصة في ألعاب الكاراتيه والمصارعة والخماسي الحديث.