«مصطفى» أول الدبلوم الصناعي «نظام 5 سنوات»: ذاكرت 8 ساعات يوميا

يحتفل أوائل شهادات الدبلومات الفنية، بنجاحهم المتميز في المدارس والأقسام المختلفة من التعليم الفني، بعد اعتماد وإعلان نتائجهم اليوم، بينهم الطالب مصطفى مجدي نبيل محمد، الأول على دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية «نظام الخمس سنوات».

لم يكن يتوقع «مصطفى» المقيم في مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أن يكلل مجهوده بكل هذا النجاح، ويصبح الأول على التعليم الفني الصناعي «نظام الخمس سنوات»، حسبما ذكر في حديثه مع «الوطن»، نتيجة اجتهاده ومذاكرته ساعات طويلة يوميًا.

«مصطفى»: اجتهدت لدخول قسم البرمجيات

منذ بداية دخول الابن الأوسط على شقيقتيه إلى مدرسة الفنية التجريبية لتكنولوجيا المعلومات في الإسماعيلية، بداخله هدف واحد، التفوق في قسم «البرمجيات»، لافتًا إلى أنه القسم الأفضل والأميز بالنسبة له: «مجالاته كتيرة وفرص سفره برة أكتر»، ما جعل الطالب يجتهد للحصول على المجموع الذي يؤهله لقسمه المفضل.

أدوات مذاكرة أول الدبلوم الصناعي

وضع «مصطفى» روتين يومي خاص به، وقضى فترة الدراسة على نفس الخطة التي وضعها لنفسه، وهى الاستيقاظ مبكرًا وآداء الصلاة، ثم البدء في المذاكرة لمدة من 8 إلى 7 ساعات يوميًا، مستخدمًا الكتب المدرسية، ومستعينًا بالإنترنت والمنصات التعليمية: «الحمد لله ربنا كرمني، كنت حاسس إني هجيب مجموع كبير، لكن أول جمهورية ماتخيلتهاش».

فرحة أسرة «مصطفى» بنجاحه

يقضي «مصطفى» وقتًا خاصًا مع أصدقائه على البحر في دمياط، حيث تواصل مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني معه، وأبلغوه بالنتيجة، وكان أول رد فعل اتخذه بجانب فرحته، أن يبلغ أسرته بالهاتف، ليتحول منزل العائلة في «السنبلاوين» إلى حفل صغير، بين التصفيق والزغاريد والصفير ودموع الفرحة أيضًا.

يأمل ابن الدقهلية أن يلتحق بكلية الهندسة قسم الحاسبات والبرمجة، أو هندسة البترول حال سماح مجموعه من الالتحاق بها، معبرًا: «نفسي أكون حاجة كبيرة وأفرح والدي ووالدتي».