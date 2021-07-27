الثاني على المدارس الثانوية الصناعية: «رفضت الالتحاق بالثانوي العام»

عبر «إسلام علاء السعيد»، الحاصل على المركز الثاني على دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات، قسم تركيبات ومعدات كهربائية، عن سعادته بالتفوق وحصوله على المركز الثاني، بمجموع 689 بنسبة 98.43%.

وقال «إسلام»، في تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء: «اليوم بالنسبة لي هو فرحة العمر، وأحمد الله على ما حققته، فإعلان النتيجة كان مفاجئًا لي»، مشيراً إلى أنه كان يجري اتصالاً مع أحد أبناء عمه، وفوجئ بزغاريد وفرحة في المنزل، وعندما نزل لاستطلاع الأمر، فوجئ بهم يبلغونه بنجاحه بتفوق، وأن والده تلقى اتصالاً من نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يهنئه بنجاحه وتفوق، وأنه ضمن أوائل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية لهذا العام.

وأضاف ابن قرية «كفر أبو ناصر»، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، قائلاً: «كنت متوقع تفوقي، وكذلك مُدرسي توقع لي حصولي على هذا المجموع، فقد كنت متفوقاً في الإعدادية، وحصلت على مجموع يؤهلني للالتحاق بالثانوي العام، إلا أنني رفضت الالتحاق بها خوفاً من نظام التابلت، وقررت الالتحاق بالمدرسة الثانوية الصناعية».

لمشاهدة لقاء «الوطن» مع الطالب «إسلام علاء السعيد« ووالده:

«إسلام»: كنت بأذاكر 5 ساعات يومياً

وأشار ابن مدرسة دكرنس الثانوية الصناعية للبنين بالدقهلية، إلى أنه كان يذاكر حوالي 5 ساعات يومياً، لافتاً إلى حصوله على درورس خصوصية في تخصصه، إلا أن المذاكرة كانت عاملاً رئيسياً لتفوقه، حيث يسعى إلى الالتحاق بكلية الهندسة.

وقال «علاء السعيد محمد»، والد الطالب «إسلام»، في تصريحاته لـ«الوطن»: «في البداية كان نفسي إسلام يلتحق بالثانوية العامة، إلا أنني استجبت لقراره، ونحمد الله على انضباطه واجتهاده، وبفضل الله حصل على هذا المجموع»، وتابع بقوله: «لا أستطيع وصف فرحتي، ربنا يفرح الجميع بأبنائهم».

وأشار إلى المدارس الفنية الصناعية لا تجد اهتماماً من الطلاب وأولياء أمورهم، ولو حدث عكس ذلك من اهتمام بالمذاكرة والجدية والانضباط، سيحقق أبناؤهم التفوق والوصول إلى كليات القمة.