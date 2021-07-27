غياب 16 طالب ثانوية عامة عن امتحان علم النفس والاجتماع في بني سويف

أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، انتظام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس وعلم الإجتماع وعددهم 5157 طالبا وطالبة، حضر منهم 5141 طالب، بنسبة حضور 99.6% فيما تغيب 16 طالبً وطالبة عن الامتحان.

وشهدت لجان محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، في امتحانات الثانوية العامة قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى للجان بالإضافة للمرور من على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الأمتحان في مادة علم النفس وعلم الإجتماع وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

واستعدت 7 إدارات تعليمية بمحافظة بني سويف لامتحانات الثانوية العامة 2021، التي انطلقت السبت، 10 يوليو الجاري، حيث شهدت استعدادات مكثفة وأعمال رش وتطهير، سواء باللجان أو استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من الرجال والسيدات، المشاركين في أعمال الامتحانات، حيث يؤدي الامتحان 16 ألف و757 طالباً وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية أمام 62 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، في ظل توفير 14 استراحة للمراقبين.