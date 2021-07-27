التفاصيل الكاملة لمقتل محامي بني سويف: خلافات جيرة وراء الحادث

أمرت نيابة مركز شرطة الواسطى شمال بني سويف، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة محامي لقى مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات، وجرى نقل جثته إلى مشرحته مستشفى الواسطى المركزي، حيث جرى مناظرة الجثة وما بها من إصابات، كما أمرت بسرعة ضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة وسرعة طلب تحريات المباحث الجنائية.

ولقي محامي مقيم بقرية أبو صير دائرة مركز الواسطى، مصرعه في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، عقب مشادات بين عائلته وجيرانه بسبب خلافات الجيرة وخلافات أسرية.

مديرية الأمن تتلقى إخطارًا بمقتل محامي ببني سويف

كان اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا بوفاة محام يدعى حسام حنفي حسين الجندي، 25 عاما، مقيم بقرية أبو صير دائرة مركز الواسطى، إثر تلقيه عيارا ناريا بدائرة المركز، والذي وجه بسرعة ضبط الجناة وكشف ملابسات الحادث.

كما وجه مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحثي تحت إشراف اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، وقيادة المقدم محمود فؤاد، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، وضباط المباحث لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

التحريات الأولية لحادث مقتل محامي بني سويف: خلافات جيرة وأسرية

وكشفت التحريات الأولية وقوع مشادات بين عائلتين متجاورتين بينهم عائلة المجني عليه، صباح الإثنين، بسبب انفجار ماسورة المياه، تجددت مساء الإثنين، وأثناء ذلك تلقى المحام عيارا ناريا فسقط غارقا في دمائه، في ظل وجود خلافات سابقة بين العائلتين بسبب خلافات أسرية بينهما.

ويكثف رجال المباحث بمركز شرطة الواسطى التحريات لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجناة، وأشار مصدر إلى أن أجهزة الأمن حددت المتهم بقتل المحامي، وجار ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

التفاصيل الكاملة لمقتل محامي بني سويف .. النقابة تصدر بيانًا بمتابعة الحادث: لن نفرط في حق الزميل

وأصدرت النقابة، بيانًا، قالت فيه: ينعى مجلس نقابة محامي بني سويف الزميل حسام حنفي حسين الجندي المحامي بأبوصير الملق مركز الواسطي ببني سويف، الذي وافته المنية، مساء أمس، إثر حادث جنائي مرير.

وأشارت إلى أن مجلس نقابة محامي بني سويف في حالة انعقاد الآن وتواصل مع كل الجهات المعنية للوقوف على مستجدات الحادث الأليم للوصول للحقيقة ولحق الزميل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر البيان أن مجلس نقابة محامي بني سويف لم ولن يفرط في الوصول لحق الزميل رحمه الله عليه، معربًا عن خالص التعازي لأسرة الزميل، ولكل محامي ببني سويف وللجمعية العمومية لمحامي الواسطى.

أمين صندوق النقابة: نتابع تحقيقات حادث مقتل محامي بني سويف اولًا بأول

من جانبه قال أحمد شعبان الجميل، أمين صندوق النقابة الفرعية للمحامين ببني سويف، إن وفدًا من النقابة توجه على الفور للمستشفى لمتابعة الإجراءات، كما توجه عضو مجلس النقابة الفرعية عن محكمة الواسطى، إلى مركز شرطة الواسطى لمتابعة التحقيقات.