أولى الجمهورية للصم والبكم تحلم بكلية الفنون الجميلة

حصلت الطالبة «روان محمد جابر محمد أحمد»، بمدرسة «أمل الحضرة»، التابعة لإدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، على مجموع 481 درجة، بنسبة 96.2%، لتتمكن من حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية للدبلوم الفني للصم وضعاف السمع، للعام الدراسي 2020/ 2021.

والد الطالبة الأولى: مجتهدة من يومها

قال «محمد جابر»، والد الطالبة الأولى، إن ابنته مجتهدة منذ صغرها، ولم تشعرهم بأي تعب، حيث أنها تواظب على الصوم والصلاة والمذاكرة، وهي العوامل التي ساعدتها على الوصول إلى المقدمة.

الأولى صم وبكم تبدع في العمل الفني

وأضاف «جابر» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن ابنته تبدع في المجال الفني، لذا فإنها تحلم بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة، إذ كان متاحاً لها ذلك، أو أي كلية متاحة مشابهة لهذا المجال، مؤكداً أن ابنته الكبرى تمثل القدوة الحسنة والصالحة لصغاره الآخرين، وهو ما يشعره بالسعادة والفخر.

كواليس تفوق الأولى صم وبكم على مستوى الجمهورية

وأشار إلى أن ابنته تجتهد وتذاكر بجد وعزيمة، إلا أنهم لم يتوقعوا أن تكون ابنتهم الأولى على مستوى الجمهورية، معتبراً أن الله أراد أن يكافئها على تعبها وجهودها.

وأوضح أنه لم يكن متواجداً في المنزل عندما أخبرتهم إدارة وسط التعليمية بأن «روان» حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن زوجته هي من تلقت الاتصال، وأخبرته على الفور، معتبراً أنه كان أسعد خبر يتلقاه، وهو تفوق ابنته وحصولها على المركز الأول.

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية: أول صم وبكم بنسبة 96.2%

وأعلن الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن تعليم الإسكندرية حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحان الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2020/ 2021، بحصول الطالبة «روان محمد جابر محمد أحمد»، بمدرسة «أمل الحضرة»، التابعة لإدارة وسط التعليمية، على مجموع 481 درجة، بنسبة 96.2%،

كما حصد تعليم الإسكندرية المركز الخامس على مستوى الجمهورية، بحصول الطالبة «مريم عادل جلال أحمد محمد»، بمدرسة «أمل الحضرة» أيضاً، على مجموع 468 درجة، بنسبة 93.6%.

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية: إضافة نتيجة الصم والبكم في التنسيق الإلكتروني

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان، أن نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع سوف تضاف للتنسيق الإلكتروني بالجامعات للمرة الأولى هذا العا ، كما سيتم تكريم أوائل الشهادات العامة الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظة، في احتفالية خاصة بهم، تقديراً لتفوقهم وتشجيعاً لأقرانهم.