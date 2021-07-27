جبرا للخواطر.. «نعمة» دينامو المواقف الإنسانية بمحطة قطارات المنيا

«نعمة فتحي»، موظفة مشهورة بشباك تذاكر حجز القطارات بمحطة سكك حديد المنيا، لم تأتي شهرتها من فراغ، بل أن عدة مواقف إنسانية كشفت عن معدن السيدة الصعيدية الجدعة بنت الأصول، حتي لُقبت بأنها «دينامو المواقف الإنسانية» بالمحطة، فلم ترد سائلاً عن حاجة، وتدفع أحياناً من مالها الخاص لتكملة ثمن التذكرة لبعض الركاب، الذين يواجهون مواقف طارئة، مما دفع بعضهم إلى مطالبة وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بتكريمها، بعدما كرمتها نقابة العاملين بالسكة الحديد.

تبلغ «نعمة» من العمر 50 عاماً، مقيمة بناحية «عزبة شاهين»، في نطاق حي غرب مدينة المنيا، تحرص دائماً على تعليم أبنائها العطاء وحسن معاملة الآخرين ومساعدة الجميع، ولديها من الأبناء 3 هم: «عمرو»، 30 عاماً، حاصل على كلية خدمة اجتماعية، و«ريم» متزوجة، و«محمد»، طالب بقسم الفلسفة في كلية الآداب.

بالأمس القريب كرمت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد «نعمة»، وجاء التكريم استجابة لمطالب عشرات من أهالي المحافظة، الذين كتبوا تعليقات للإشادة بأسلوبها الراقي والمتحضر في معاملة الركاب، وتفانيها وإخلاصها في العمل بالمحطة، ومساعدة الجميع دون تمييز بين كبير أو صغير غني أو فقير.

ذاع اسم موظفة شباك تذاكر محطة قطارات المنيا علي معظم مواقع التواصل الاجتماعي، مرات عديدة، إلى أن كتب أحد الشبان، يُدعى «ماجد فخري»، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن موقف شهامة صدر بشكل تلقائي من «نعمة»، ففي أثناء عملها بشباك تذاكر محطة المنيا، كان القطار يقف على الرصيف مستعداً للانطلاق، وكان الشاب «ماجد» يحجز تذكرة، ثم فوجئ بأن النقود التي يملكها غير كافية، وفجأة بدأ القطار يتحرك، فإذا بموظفة الشباك تخرج النقود من حقيبتها، وأعطته تذكرةً قائلةً له: «خد التذكرة والحق أركب القطر بسرعة، أنا هأدفع الباقي».

هرول «ماجد» مسرعاً حتى لحق بالقطار، وفجأة وجد نفس الموظفة تقف خلفه، وتحمل بيدها كيساً أسود، يحتوي على بعض البسكويت والمشروبات، أعطته له ليتناوله أثناء رحلته الطويلة داخل القطار.

وسرعان ما امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي تشيد بالمواقف المتكررة التي صدرت من الموظفة «نعمة» في عدة مناسبات، من ضمنها تعليق قال صاحبه: «في حد في شباك التذاكر، تسأله عن تذكرة في القطر اللي داخل على المحطة، تلاقيها بسرعه تديك التذكرة وتاخد تمنها ناقص».

كما نشرت بعض الجروبات بوستات إشادة لـ«نعمة»، ومنها الجروب الشهير «عاوز بنزين»، من ضمنها: «ست محترمة تتعامل بمنتهى الصدق والأمانة»، و«كل الاحترام والتقدير لأهل الذوق»، و«الله يبارك في عمرها وصحتها»، و«بتتعامل مع الناس بهدوء وطولة بال»، و«بنتعامل مع السكة الحديد من سنين مشفناش أبداً أخلاق ومعاملة زي كدا»، كما كتب أحد المتابعين: «سيرتها عطرة ومواقفها مشرفة، بنطالب وزير النقل بتكريمها، لأنها من السيدات الفضليات».