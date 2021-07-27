«المحامين» توضح ملابسات مقتل محامي الواسطى: «تم ضبط الجناة»

كشف محمد جاد الله، وكيل مجلس نقابة المحامين ببني سويف، وعضو مجلس النقابة الفرعية عن محكمة الواسطى الجزئية، حقيقة وملابسات مقتل محام شاب في قرية «أبوصير»، التابعة لمركز الواسطى، شمال المحافظة، بطلق ناري، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.

وقال وكيل نقابة المحامين ببني سويف، في تصريحات له اليوم الثلاثاء: «حضرنا التحقيقات، واستمعنا لشهادة والد المجني عليه زميلنا وابننا، وأصبح الأمر لازماً علينا توضيح ملابساته، حيث إنها تخص زميلا، وابنا لنا، وهو رحمة الله عليه، حسام حنفي، وقد قررنا تأخير الحديث في الأمر حتى الانتهاء من تشييع الجنازة، حفاظًا على شعور الجميع، حيث وردت شائعات كثيرة حول ملابسات الوفاة، على غير الحقيقة بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها».

وتابع أنه «وقع الحادث بعزبة الجندي بقرية أبو صير الملق، بمركز الواسطى، بجوار المجني عليه الشهيد حسام حنفي، وهو ما جاء على لسان والده في التحقيقات أثناء حضورنا معه، والذي قرر وجود خلافات قديمة بينه وبين جاره فى المنزل، بالأحرى مشارطة تحكيمية، وأمس فوجئ بالجار يفتح المياه في الشارع وغرقه، ثم تبين له أن الجار ألقى بعربية رمال في الشارع موضوع النزاع، وبعدها حضر إليه الجار والمتهمون وطلبوا منه أن يخرج معهم لتسوية الشارع وتجفيف المياه، وبعد إصرارهم خرج معهم لإرضائهم، وما إن خرج معهم إلا وتبادلوا العتاب والشتائم وإلقاء الحجارة، وبعدها خرج ابني حسام من المنزل، حينها أطلق أحدهم عياراً نارياً من سلاح ناري محلي الصنع».

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين عن محكمة الواسطى: «بصفتي أنقل إلى كل زملائي المحامين وغيرهم، الحقيقة كاملة على لسان والد زميلنا رحمة الله عليه، حتى نوقف الشائعات التي ما زالت تتردد، ونتوجه بالشكر إلى كل من وقف معنا فى هذه المحنة من جميع المحامين على مستوى الجمهورية، ومن النقابة العامة بالقاهرة، وأعضائها جميعاً والنقيب وكل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والذين تواصلوا معنا لحظة بلحظة، ومكناهم من التواصل مع والد المرحوم قبل سؤاله فى النيابة للشد من أزره»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 أشخاص من المتهمين في المشاجرة، بينهم المتهم بالقتل ذاته، وهم قيد التحقيقات الآن.

وشيع أهالي «عزبة الجندي» وقرية «أبوصير» وحشد من المحامين جثمان المحامي الشاب القتيل إلى مثواه الأخير بمقابر القرية، مساء اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الحزن، خيمت على أهالي القرية.

وكان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بورود بلاغ بوفاة محامي يدعى «حسام حنفي الجندي»، 25 سنة، مقيم «عزبة الجندي»، التابعة لقرية «أبو صير»، بدائرة مركز الواسطى، إثر تلقيه طلق ناري خرطوش.

ووجه مدير امن بني سويف بتشكيل فريق بحثي بإشراف اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، وقيادة المقدم محمود فؤاد، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، وضباط المباحث، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية وقوع مشادة بين عائلتين متجاورتين بينهم عائلة المجني عليه، صباح الاثنين، بسبب خلافات الجيرة، تجددت مساء نفس اليوم، وأثناء ذلك تلقى المجني عليه عياراً نارياً أرداه قتيلاً أثناء سيره، في ظل وجود خلافات سابقة بين العائلتين، بسبب خلافات الجيرة والخلافات العائلية.

ومن جانبه، قال أحمد شعبان الجميل، أمين صندوق النقابة الفرعية للمحامين ببني سويف، إن وفداً من النقابة توجه على الفور للمستشفى لمتابعة الإجراءات، كما توجه عضو مجلس النقابة الفرعية عن محكمة الواسطى، إلى مركز شرطة الواسطى لمتابعة التحقيقات.

وأصدرت النقابة بياناً نعت فيه الزميل حسام حنفي حسين الجندي، المحامي بأبو صير الملق، مركز الواسطى، الذي وافته المنية إثر حادث جنائي مرير، وذكر البيان أن مجلس نقابة محامين بني سويف لم ولن يفرط في الوصول لحق الزميل، رحمة الله عليه، معرباً عن خالص التعازي لأسرة الزميل.