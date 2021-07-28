إنجي وجدان: الرقص في «كوكو شانيل» مش جديد عليا.. أتدرب باليه من صغري

أعربت الفنانة إنجي وجدان عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسرحية «كوكو شانيل» التي تشارك بها وتلعب فيها دور «ماري» إحدى صديقات «كوكو شانيل»، والتي تقدمها النجمة الكبيرة شريهان، موضحة أنَّ «ماري» شخصية مكتوبة وليست حقيقية، ولكن يوجد من أصدقاء «شانيل» شخصية واحدة حقيقية وهي صديقتها التي كانت ترافقها في الملجأ.

سعيدة بنجاح المسرحية.. والشخصية التي أقدمها ليست حقيقية

وعن الأصداء حول المسرحية، قالت «إنجي» لـ«الوطن»، إنَّها تفاجأت بردود الفعل الكبيرة التي تلقتها.

وحول الاستعراضات التي قدمتها في العرض، قالت «إنجي»، إنَّ الرقص والاستعراض ليس جديد عليها، ولكنها كانت ترقص منذ الصغر، وكانت تدرس وترقص الباليه، ولكنها توقفت فترة، مبينة أنَّها تمتلك أساسيات الرقص وكانت تتقنه جيدًا عندما وقفت على خشبة المسرح، مضيفة أنَّ مصمم الرقصات هاني أباظة بذل جهدًا كبيرًا في المسرحية مع الجميع لكي يخرج العرض بهذا الإبهار.

أحب العمل في صمت بعيدا عن الصخب والحديث الكثير

وعن الأعمال المقبلة لها، أوضحت إنجي وجدان أنَّها تحب أن تعمل في صمت بعيدًا عن الصخب والحديث الكثير، موضحة أنَّها تتوقع بعد مسرحية «كوكو شانيل» العمل بشكل أكثر جدي في مجال الفن الاستعراضي.

مسرحية «كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وتجسّد شريهان في المسرحية شخصية «كوكو شانيل»، ويشارك في بطولتها كل من أيمن القيسوني، إنجي وجدان، وعماد إسماعيل.

وتقدم شريهان خلال العرض المسرحي 9 استعراضات غنائية، وقد وضع ألحان المسرحية الملحن إيهاب عبدالواحد، وتمّ الانتهاء منها وتصويرها وتسجيلها عام 2019، ويشهد العرض عودة شريهان مره أخرى للساحة الفنية بعد غياب دام لسنوات عديدة.

جدير بالذكر، أن أول ظهور للفنانة الكبيرة شريهان، بعد فترة غياب طويلة، كان في رمضان الماضي من خلال حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، ولافت إعجاب الجمهور، حيث أطلت بشكل مختلف، وجسّدت من خلال الإعلان مدى معاناتها التي شعرت بها خلال السنوات الماضية، بعد تعرضها لحادث سير، وأشاد النقاد وعدد من الجمهور وقتها، بأدائها.