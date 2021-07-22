إنجي وجدان عن مشاركتها بـ«كوكو شانيل»: اسمي اتكتب في التاريخ مع شريهان

أعربت الفنانة إنجي وجدان، عن سعادتها بمشاركتها في العرض المسرحي «كوكو شانيل» مع الفنانة شريهان. وكتبت إنجي عبر «إنستجرام» قائلة: «أنا الحقيقة مش عارفة أقول إيه غير إني فخورة إني كنت جزء من رجوع الأسطورة النجمة شريهان للمسرح».

وأضافت: «شكرا لكل صناع العمل من أول واحد لآخر واحد اشتغل، أنا مبسوطة إن اسمي اتكتب في التاريخ. فعلا شكرا ليكم، الواحد حس إن التعب جه بفايدة.. مبروك لكل الزملاء اللي شاركوا في المسرحية».

مسرحية «كوكو شانيل»

وتتناول المسرحية شخصية «كوكو شانيل»، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، التي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها جرى إرسالها إلى دار للأيتام.

ومسرحية «كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وتجسّد فيها شريهان شخصية «كوكو شانيل»، ويشارك في بطولة المسرحية كل من أيمن القيسوني، إنجي وجدان، وعماد إسماعيل.

وتقدم شريهان خلال العرض المسرحي 9 استعراضات غنائية، وقد وضع ألحان المسرحية الملحن إيهاب عبدالواحد، وتمّ الانتهاء منها وتصويرها وتسجيلها عام 2019.

وتشهد المسرحية عودة للفنانة شريهان بعد غياب دام لأكثر من 30 عاما، بعد آخر أعمالها على خشبة المسرح، من خلال مسرحية «شارع محمد علي» مع فريد شوقي وهشام سليم، التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

أول ظهور لشريهان بعد غياب 30 عامًا

وكان أول ظهور لشريهان بعد غيابها 30 عامًا، من خلال إحدى الحملات الإعلانية في رمضان الماضي، التي جسدت خلالها قصة حياتها بشكل استعراضي، ولاقى الإعلان نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية.