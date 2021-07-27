أول تعليق من أسرة الشحرورة على تكفل حسين الجسمي بمصاريف جنازتها: منعرفش

حلّت الإعلامية نضال الأحمدية ضيفة على برنامج «سؤال محرج» مع الإعلامي طوني خليفة، وخلال الحلقة تحدثت عن كثير من الأمور حول بعض الفنانين كما تطرقت لكشف بعض من الأسرار التي لا يعرفها الجمهور.

حسين الجسمي تكفل بمصاريف جنازة الشحرورة صباح

وخلال الحلقة تحدثت نضال الأحمدية عن أن الفنان حسين الجسمي تكفل بمصاريف جنازة الشحرورة صباح، وفي أول تعليق على هذا الأمر، قالت «جانو» ابنة شقيقة صباح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «معرفش حاجة عن المواضيع دي، ومعنديش فيه حاجة أقولها خالص».

يذكر أن نضال الأحمدية كانت قد تحدثت عن هذا الأمر بكل تفاصيله مع طوني خليفة، حيث قالت «الجسمي ساعد لبنانيين كتير من 2007، ووقت الصبوحة هو اشترالها التابوت وشارك بنفقات العزا، وكان بده يبعت الأموال عن طريقي واعتذرت منه وحولته لكلود عقل بنت أختها»، موضحة أن «الجسمي» له أفضال على كثير من اللبنانيين ولكنه لا يفصح عن هذه الأمور.

وفاة صباح

يذكر أن الشحرورة صباح كانت قد توفيت يوم 26 نوفمبر عام 2014، وكانت جنازتها واحدة من أغرب الجنازات، حيث إنها أوصت قبل وفاتها أن يتم تشييع جثمانها على أنغام أغانيها لأنها لا تحب الحزن، وبالفعل هذا ما تم تنفيذه من قبل جمهورها وأهلها، حيث شيع جثمانها على أنغام أغنياتها مع وجود عدد من الرقصات الشعبية.

يذكر أن الإعلامية نضال الأحمدية كانت قد تسببت مؤخرا في جدل كبير بين الفنان حسام حبيب ووالده وزوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، بسبب تسجيلات صوتية نشرتها لوالد حسام، يتحدث فيها عن مخطط ابنه للاستيلاء على أموال شيرين.