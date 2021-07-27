لميس الحديدي تُعلن تغيبها عن الشاشة خلال أغسطس: إجازة سنوية

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، انتهاء الموسم الأول من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، مؤكدة أن برنامجها سيتوقف خلال شهر أغسطس بالكامل، على أن تُعود مجددًا مطلع سبتمبر المقبل، قائلة «بستأذن المشاهدين إني آخد شهر أغسطس إجازة، وهي إجازتي السنوية المعتادة منذ أن بدأت عملي في مجال الإعلام».

وأضافت «الحديدي»، أنه خلال شهر أغسطس ستبقى مواعيد البرنامج كما هي، وستشمل إعادات لأجمل حلقات ولقاءات النجوم الذي استضافهم البرنامج خلال العام، «أهم ضيوف البرنامج سواء في مجال الفن أو الرياضة أو الأدب أو الشعر، وكذلك القضايا الاجتماعية التي عُرضت ونوقشت سيتم تجميعها وعرضها في فقرات مجمعة».

وأشارت الإعلامية إلى أن المشاهدين سيظلون يشاهدونها في حلقات الإعادة على مدار شهر أغسطس، «مش هانغيب عنكم، وهانعود للبث المباشر مطلع سبتمبر».

كما علقت الإعلامية لميس الحديدي على انتهاء دور الانعقاد الأول لبرلمان 2021، موضحة أن اليوم تم ختام دور الانعقاد الأول برئاسة المستشار حنفي الجبالي، على أن يعاود للانعقاد مجددًا قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، ممازحة «عندهم إجازة طويلة بنحسدهم عليها»، مضيفة: «البرلمان ده عمل مجهود كبير وبدأ بمناقشة بيانات 29 وزارة وقام بإحالتها للجان النوعية في بداية عمل هذا البرلمان».