صابرين ناعية سمير غانم: «عمره ما قدم مشهد حزين وقلبي وجعني على زوجته»

نعت الفنانة صابرين، الفنان الراحل سمير غانم، موضحة أنه كان فنانا يملك تاريخا طويلا من البهجة، وكان سببا في إسعاد الجميع لسنوات طويلة، كاشفة أنها حاولت أن تبحث عن مشهد تراجيدي حزين واحد له في مسيرته فلم تجد له أي مشهد من تلك النوعية، قائلة: «أكبر مشهد تراجيدي قدمه لينا جميعا، كان يوم وفاته ويوم جنازته، وقلبي واجعني أوي على دلال عبدالعزيز».

وأضافت «صابرين» خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه تتمنى أن يرزق الله سبحانه وتعالي الصبر إلى ابنتيه دنيا وإيمي، كما يصبر الله جميع جمهوره وزملائهما من الوسط الفني.

وأوضحت الفنانة، أن الشعب المصري يشعر بأنه فقد حاجة كبيرة جدا من حياته برحيل سمير غانم، وذلك لأن كل كلام المصريين يحتوي ويضم أفيهات الفنان الراحل، على مدار كل الاجيال السابقة والحالية.

وصرحت أنها سبق وان تعاونت مع الفنان الراحل في أكثر من عمل فني سواء على مستوى السينما أو الدراما أو المسرح، كاشفة أنه على المستوى الفني فقد كان سمير غانم مهموما بدرجة كبيرة بما يقدمه إلى جمهوره، حتى خلال لقاءاته التليفزيونية.

وتابعت: «كان إنسان جميل، أنا عمري ما شفت عامل اشتكي من سمير غانم أو زميل، وحتى ولاده متربين بنفس الطريقة».

وحول غياب زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز عن مشهد عزائه للظروف الصحية الصعبة التي تمر بها، أكدت «صابرين» أنها حزية للغاية عليها، مواصلة: «قلبي وجعني أوي على الست اللي كانت بـ100 راجل، اللي كانت بتعزي كل الدنيا وكانت بتسافر عشان تعزي الناس، فتتحرم من عزاء زوجها».

ونعت كذلك الفنانة نادية العراقية، التي رحلت خلال الأسابيع الأخيرة، إثر إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها كانت فنانة لها قيمتها وأعمالها الجيدة.