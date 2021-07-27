وزير الري بجنوب السودان: مصر ساعدتنا في مشروعات المياه وتدريب العاملين

قال مانوا بيتر، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعاصمة دولة جنوب السودان «جوبا»، تُعد نقطة تحول وانفتاحا على الدول العربية، وأعطت المجتمع الدولي انطباعا بأن جنوب السودان دولة بها استقرار، كما أن مواطني جنوب السودان يتذكرون أن مصر لا بد أن تقف مع جنوب السودان سياسياً، خاصة أنها من أول الدول التي اعترفت بالدولة رغم حروبها الداخلية.

وأضاف «بيتر»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن مصر وجنوب السودان يربطهما النيل، وهذا عامل مشترك يجمع البلدين، والآن تم الاتفاق بين البلدين على مشروعات تطهير حوض بحر الغزال، مؤكدًا أن الجانب المصري وافق على مساعدة وزارة الري في جنوب السودان لتطهير الحوض، بالإضافة إلى تقديم مشروعات استثمارية لحصاد المياه لأغراض متعددة.

وأشار وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، إلى أنه يتم الآن وضع دراسات أولية للحد من آثار الفيضانات، حيث تم الاتفاق على تطهير المجري النهري من بحر الجبل، مؤكدا أن مصر ساعدت جنوب السودان في وضع محطات مائية للحد من التضرر من فيضانات النيل، كما أن العلاقات بين وزارة الري في مصر وجنوب السودان مستمرة ودائمة، وهي على أحسن ما يرام، لافتاً إلى أن مصر دربت معظم العاملين بقطاع الري بدولة جنوب السودان.