تفاصيل غرق «شلة أطباء أسنان» في ميامي: «لحقنا 2 وانتشلنا جثامين الباقي»

استمرارا لمسلسل حالات الغرق المتكررة في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من محاولات الدولة المستمرة لحماية المترددين على الشواطئ والمسطحات المائية، لقى طالبان بكلية طب أسنان مصرعهما، إثر غرقهما في الماء في منطقة ميامي بمحافظة الإسكندرية، بينما ظلت جثة أحدهما مختفية ليوم ونصف، على الرغم من جهود الغواصين وفريق الإنقاذ النهري.

وتحدث الغواص إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، وأحد المشاركين في محاولات إنقاذ غرقى الشواطئ طوال الفترة السابقة، عن الواقعة قائلًا إن الشابين اللذان توفيا غرقًا، هما أحمد فتحي وأحمد ياسر، وهما في العشرينات من عمرهما.

المنقذ: الطلاب كان يمارسان الغطس من فوق يخت.. ووجدنا صعوبة في انتشال الجثامين

وأضاف «المالحي» لـ«الوطن»، أن واقعة الغرق تم إبلاغه بأنها وقعت في الساعات الأولى من صباح الإثنين 26 يوليو الحالي، أي منذ يوم ونصف تقريبا، قبل أن يتم استخراج الجثتين، في حزن كبير خيم على أهالي الشابين اللذين غرقا وفقدا شبابهما في لحظة.

وأشار «المالحي»، إلى أن الغريقين كانا في منطقة ميامي، وتحديدا في شاطئ فريسكا 4، وكانوا «شلة» من أطباء الأسنان في الكلية، يمارسون الغطس من فوق أحد اليخوت، في مكان معروف بغزارة حباله وحجارته، الـ4 طلاب غرقوا، ولكن تم نجدة 2 منهما قبل الغرق من قبل الصيادين وعمال المراكب، فيما لم يتمكنوا من إنقاذ «ياسر» و«فتحي» ليلقيا مصرعهما.

وأكد أن «ياسر» تم انتشال جثته بعد غرقه بنحو 4 ساعات، «غرق 5 الصبح عند أول الجزيرة ناحية بير مسعود باتجاه جليم، وتم انتشاله بالقرب من المنطقة، الساعة 9 ونص صباحا، يعني مشي حاولي 300 متر بس، لكن بطنه كانت مفتوحة لما خرج، يبدوا إنه خبط في هيلب أو حاجة».

انتشال جثة الشاب أحمد فتحي استغرق وقتًا طويلا، على حد قول «المالحي»، «كان معايا 12 غطاس، وطلعنا على الهانوفيل لأنه الشاطئ اللي بعديه على طول، ولقيته الحمدلله طلع على وش المياه، وطلعناه برة وسلمناه لأهله الساعة 3 ونص العصر، وهو من بني سويف».