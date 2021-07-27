غرق شاب بشاطىء المروة في مرسى مطروح

لقى شاب مصرعه غرقا، منذ قليل، إثر تعرضه للغرق بشاطىء المروه، بمدينة مرسي مطروح، ونجح فريق «غواصين الخير»، المتطوعين من الشاطىء في انتشال جثمانة من داخل البحر، من شاطىء المروه المفتوح، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الغريق أحمد سامي عبداللطيف سليم 21 سنة من القليوبية، إلى مشرحة مستشفى مطروح العام، ووضعت الجثة تحت إشراف النيابة العامة ومفتش الصحة، وجاري الكشف عن أسباب وملابسات حادث الغرق، وحرر محضرا بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جدير بالذكر أن الشواطىء المفتوحة في مرسى مطروح شهدت غرق العديد من المواطنين خلال الأيام الأخيرة بسبب عدم شدة الأمواج وارتفاع المد والجزر، ونشاط الريح والدوامات، على الرغم من تحذيرات محافظة مطروح ومجلس مدينة مرسى مطروح بعدم السباحة ونزول البحر في الشواطىء المفتوحة في الأيام التي تشهد نشاطًا للأمواج في مطروح.