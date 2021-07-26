شواطئ مطروح.. غرق 3 شبان ابتلعهم البحر في عجيبة

لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقاً، اليوم الاثنين بعد أن ابتلعهم البحر أثناء ممارستهم السباحة في أحد شواطئ مطروح، بمنطقة شاطئ عجيبة المفتوح على البحر المتوسط، وجرى نقل الجثث الثلاثة إلى مستشفى مطروح العام، عن طريق سيارات الإسعاف بنقطة عجيبة، والتحفظ عليهم داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

شواطئ مطروح.. تفاصيل حالات الغرقى الثلاثة

وتبين أن الشبان الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم غرقاً في شاطئ عجيبة هم: «أشرف عبد الحميد محمد»، 28 سنة، مقيم بالمرج في القاهرة، و«أيمن إسماعيل إبراهيم»، 45 سنة، من القليوبية، و«أحمد سيف النصر كمال»، 28 سنة.

شواطئ مطروح.. تحذيرات بعدم نزول البحر

وحذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسي مطروح، برئاسة رضا جاب الله، في وقت سابق أمس الأول السبت، من نزول رواد مطروح الشواطئ المفتوحة، بسبب ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر.

وتم منع المصطافين من نزول مياه البحر المتوسط بـ5 شواطىء مفتوحة بمدينة مرسى مطروح، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج ووجود دوامات قد تسحب الرواد إلى الداخل، ما قد يؤدي إلى الغرق.

وشملت الشواطئ الخمسة كلاً من «عجيبة» و«الأبيض» و«أم الرخم»، و«غرب مدينة مرسى مطروح»، و«مينا حشيش» و«الرميلة»، و«شرق المدينة»، وذلك لحين استقرار أوضاع البحر.

طبيعة الشواطئ المفتوحة والمغلقة في مطروح

وتختلف الشواطىء المفتوحة عن المغلقة في مرسى مطروح، فالأولى مفتوحة على البحر الكبير وتتأثر بالرياح والأمواج والتغيرات المناخية، ومن ثم يكون روادها أكثر عرضه للغرق حال عدم استقرارها، ومن أمثلتها شواطىء «الأبيض» و«عجيبة» و«أم الرخم» وما غربها حتى مدينة سيدي براني، و«علم الروم» و«مينا حشيش»، و«الرميلة».

أما الشواطىء المغلقة فتحيط بها سلاسل صخرية من مختلف الاتجاهات، ما يجعلها هادئة مستقرة وأشبة بحمامات السباحة، ويُسمح بالنزول إليها خلال هذه الأيام، مثل شواطىء «كليوباترا»، و«البوسيت»، و«الليدو»، و«العوام»، و«مبارك» و«روميل»، و«الفيروز» و«النخيل»، و«باب البحر»، وهم من الشواطىء الآمنة المستقرة للراغبين في نزول البحر حتى الأطفال.